Michu considera el Burgos CF - Alcorcón "el partido más importante de temporada"

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Ángel Pérez Cuesta "Michu", ha calificado en su comparecencia ante los periodistas el encuentro del próximo viernes -21 horas- en El Plantío ante el colista de LaLiga SmartBank, AD Alcorcón, "el más importante de la temporada".



Por ello, el máximo responsable en materia deportiva del conjunto burgalés ha solicitado el apoyo de la afición para un partido que, según ha recalcado, "si se gana se puede dar un paso muy grande hacia la permanencia" y si no lo sacan adelante, "los siguientes serán complicados porque el balance fuera está siendo escaso y por eso hay que hacerse fuerte en casa", dijo.



"Michu" ha comparecido, una vez cerrado el mercado invernal de fichajes, para explicar las razones del escaso movimiento del club castellano con tan solo dos operaciones realizadas, la salida, tras la rescisión de la cesión del centrocampista del Real Oviedo "Riki" Rodríguez y la llegada del delantero Filip Malbasic al que seguían, dijo, desde hacía seis meses.



"Teníamos claro que no iba a haber muchos movimientos, pero estuvimos pendiente de poder reforzar la plantilla y seguimos pendientes y atentos al mercado pero tranquilos con los 32 puntos conseguidos", precisó.



De hecho confirmó el interés por el centrocampista del SD Huesca Kelechi Nwaakali, que contaba con ofertas de otros equipos de la categoría de plata, tanto de España, como de Inglaterra, en una operación que, justificó, "no era sencilla".



A pesar de disponer de dos fichas libres y de la lesión del lateral Raúl Navarro, que deja tan solo en esa posición a Álvaro, el director deportivo considera que el estilo de juego instaurado en las últimas jornadas y que podría implantarse, de tres centrales, puede permitir que la retaguardia, una de las líneas más seguras del equipo, esté perfectamente cubierta.



Por ello, ha negado que, pese a ser el cuarto presupuesto más bajo de la categoría, la cuestión económica haya jugado en contra de reforzar el equipo, a pesar de recordar que en la fase de ascenso del pasado año el equipo burgalés estuvo a "90 minutos de desaparecer, pero ahora con 32 puntos tenemos bastantes opciones de lograr la permanencia", aseguró.