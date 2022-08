Michu: "Buscamos jugadores que quieran venir a Burgos y no fichar por fichar"

El director deportivo del Burgos, Miguel Ángel Cuesta, "Michu", confesó que el club está trabajando para encontrar los jugadores que necesita el equipo para cerrar la plantilla antes del cierre de mercado el próximo treinta y uno de agosto y añadió que el equipo "no va a fichar por fichar" sino que están buscando "jugadores que realmente quieran venir a jugar al Burgos".



"Varios jugadores nos han manifestado que les atrae nuestro proyecto y quieren venir al Burgos, pero antes tienen que resolver su situación contractual actual", señaló Michu en la atención a los medios antes del inicio de temporada.



A falta de tres días para el arranque liguero, el equipo blanquinegro cuenta con solo 17 jugadores en sus filas y, entre ellos, uno lesionado para mes y medio, José Matos y otro que está apurando su recuperación de una lesión de tobillo, Michel Zabaco.



Hasta la fecha el Burgos ha incorporado a su plantilla a siete nuevos futbolistas para este próximo curso, pero al menos necesitaría entre 5 más para afrontar con mejores garantías la primera parte de la temporada, antes de la apertura del mercado de invierno el próximo 1 de enero.



"Vamos con tranquilidad, faltan aún 21 días por delante hasta que se cierre el mercado de fichajes el próximo 31 de agosto, y estamos bien posicionados respecto a las que serían nuestras primeras opciones en los puestos que necesitamos completar" confesó Michu, que no se preocupó por la cercanía del inicio de temporada.



Debido a la situación económica del conjunto blanquinegro, desde la dirección deportiva se ven obligados a fichar "jugadores que están en otros equipos tratando de resolver su situación" como apuntó Michu y eso ralentiza la situación porque tiene que haber un acuerdo entre todas las partes implicadas.



El Burgos no puede "pagar traspasos, tampoco dinero a cambio de jugadores cedidos" y eso hace que solo busquen "jugadores libres que hayan rescindido su contrato con el club en el que estaban o cesiones a coste cero" a lo que añade que se han "truncado algunas operaciones".



"Necesitamos cinco jugadores más, como mínimo dos delanteros, dos extremos y un mediocentro" confesó el director deportivo, lo que supone que la parte ofensiva es la que está más mermada aunque recalcó que "el Burgos está preparado para afrontar el partido contra el Málaga".