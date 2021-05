La mano de Barovero y la cabeza de Medina le dan la última victoria en El Plantío al Burgos CF ante el Celta B

El Burgos CF se despidió de El Plantío antes de partir a Extremadura para disputar el playoff de ascenso a Segunda División con una victoria ante el Celta B por 1-0, en la que el portero blanquinegro Marcelo Barovero fue fundamental con un paradón tras el penalti señalado a favor del cuadro gallego. Tras esa jugada, una falta a balón parado botada por Pisculichi, fue aprovechada por el genio Saúl Berjón que puso un centro que remató de cabeza Claudio Medina para marcar el gol decisivo.

Asistencia perfecta, testarazo y 3 puntazos.



Revive el gol de Claudio Medina en la victoria de esta mañana v @CanteiraCeleste.#A90DeSeguirSoñando#OrgulloYTradición ???? pic.twitter.com/syUHJS7OoD — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) May 9, 2021

Los primeros instantes del choque estuvieron muy repartidos, con ocasiones para ambos. El filial del Celta tuvo la más clara lejos del área, con un potente disparo que se marchó no muy lejos de la portería defendida por Barovero. Los burgaleses también lo intentaron por mediación de Juanma, Saúl y Guillermo, aunque tampoco encontraron fortuna. Guillermo no encontró portería, Saúl puso un centro impecable que se paseo por el área chica y Juanma no pudo aprovecharlo. Los minutos centrales de la primera parte fueron de dominio local.

Pese a las intentonas, sobre todo por parte de los de Julián Calero, el marcador no se movió del 0-0 al descanso.

En la segunda mitad, el Burgos CF quiso también ser dueño y señor del balón. Saúl recibía todos los balones por su banda y eran constantes las acometidas del 21 blanquinegro. De hecho, uno de sus centros llegó a las botas de Juanma pero su remate fue muy forzado. También Guillermo tuvo una clara en la segunda parte pero su disparo se marchó cruzado.

En el minuto 82 el Burgos CF cometió penalti. El Celta B se veía en una ocasión inmejorable para llevarse la victoria de El Plantío pero el argentino Marcelo Barovero se empleó a fondo para tapar con su manopla el disparo celeste y evitar así el gol de los gallegos. Una actuación que fue decisiva y que subió la moral a los del Arlanzón.

A los 5 minutos, el Burgos CF dispuso de una falta a favor, que botó Pisculichi, aprovechó Berjón y centro para que Medina rematara de cabeza el primer y único gol del partido.

Así se llegó al final del partido que los blanquinegros celebraron junto a la afición, que se despidieron por todo lo alto de los suyos antes de emprender la lucha por el ascenso a Segunda División en Extremadura.





FICHA TÉCNICA

BURGOS C.F.: Barovero, Álvaro R. (Piscu, 66’), Zabaco (Leak, 46’), Undabarrena, R. Navarro, Juanma (Iago, 71’) Cerrajería, Guillermo (C. Medina, 66’), Elgezabal, Saúl Berjón, Mumo (Lobato,46’).

R.C. CELTA DE VIGO “B”: Álvaro F., S. Carreira, Lucas, Manu Justo (Alfon, 63’), Solís (Bruninho, 63’), Losada (Miguel R., 79’), Markel, Raúl Blanco (Kevin, 63’) Lautaro, Gabri (Damián, 71’), Santi.

GOLES: 1-0 C. Medina (87’).

ÁRBITROS: Leandro Carbajales Gómez, asistido por Daniel Novoa Hernández y Mario Fueyo Cubes amonestó a los locales Zabaco, Mumo y a Cerrajería, a su vez a los visitantes Lucas y Bruninho.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 6 de la segunda fase de ascenso a Segunda División disputada en el estadio “El Plantío”.