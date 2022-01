Lugo - Burgos CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos CF visita el Estadio de Anxo Carro este sábado para medirse al Lugo en un partido en el que está en juego dar un paso adelante definitivo de cara a conseguir la permanencia ya que los de Julián Calero podrían sumar en caso de victoria 35 puntos a falta varias jornadas.



"Tenemos un partido complicadísimo aunque un equipo con muchas virtudes, tienen las cosas clarísimas y las ejecutan muy bien" señaló Julián Calero en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que destacó que el conjunto gallego tiene "buena gente arriba, en las bandas, saben combinar en el centro del campo, es un equipo muy completo y bien trabajado".



El técnico blanquinegro valoró que "llevan nueve partidos sin perder y eso, en esta categoría, es muy difícil" una buena racha de resultados que se ve plasmada en victorias ante equipos importantes de la categoría como el Almería.



Además el Burgos sigue con la asignatura pendiente de mejorar sus resultados fuera de casa, donde está siendo muy irregular, por ello Calero ha pedido a sus jugadores que "saquen todo lo que tienen dentro" para empezar a ganar lejos de El Plantío y sellar la permanencia cuando antes.

















El Burgos CF también llega tras una importante victoria la pasada jornada frente al Leganés que "ha dado más confianza" al equipo, apuntó Calero, quién añadió que al principio de temporada parecían "muy pequeños" pero con los buenos resultados el equipo ha ido "creciendo por el gran trabajo que hace el grupo cada día".





"Yo necesito gente valiente y decidida, no quiere tener a mi lado cobardes sino gente con ganas, debemos estirarnos y ver hasta donde somos capaces de llegar y luego la clasificación nos podrán donde debamos estar, pero fuera de casa debemos arriesgar y darlo todo” expuso el madrileño.

Calero no podrá contar con otro de sus jugadores de la plantilla, Unai Elgezabal, tras el positivo en covid-19 diagnosticado esta mañana, pero sostuvo que "hay que acostumbrarse a esta situación" pese a que ha tenido que "cambiar los planes y darle una vuelta a todo, pero para eso están las plantillas grandes y no nos podemos quejar porque tenemos jugadores suficientes para suplir a los que no estén”.





Después del comunicado del club, quería informaros que he dado positivo en Covid. Me encuentro bien, aislado en casa y con ganas de pasarlo cuanto antes para volver con el equipo.



— Unai Elgezabal (@Unai3Elge) January 28, 2022



Si que estará en la convocatoria Filip Malbasic, la última incorporación del equipo, de quién destacó "las ganas tremendas de jugar" y viajará a Lugo para ayudar al equipo.





ENFRENTE, EL EQUIPO CON LA MEJOR RACHA INVICTA DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN

El enrachado Lugo, que acumula nueve partidos sin perder, la mejor serie actual en el fútbol profesionalespañol, medirá este sábado el alcance de la reacción del Burgos, que goleó el pasado fin de semana al Leganés (4-0) después de haber sumado un punto de los nueve anteriores.



El conjunto gallego se ha quedado sin uno de sus jugadores más desequilibrantes, el extremo Gerard Valentín, que ha sido traspasado al Huesca por una cantidad próxima a los 400.000 euros, que puede incrementarse en caso de que los oscenses asciendan, y que reduce la capacidad ofensiva de los rojiblancos.

















El equipo lucense logró, al menos, que el hispano-boliviano Jaume Cuéllar esté disponible después de que la Federación de Bolivia le citara fuera de plazo, por lo que puede ser el encargado de suplir a Gerard en el encuentro con el Burgos, aunque también cabe la posibilidad de que Ricard Sánchez adelante su posición, con Campabadal como lateral.





Para este partido, vuelven a la convocatoria de Rubén Albés el centrocampista Juanpe Jiménez, tras cumplir sanción, y el central Álex Pérez, después de haber superado unas molestias, y siguen de baja Roberto Canella y David Mayoral.





El Lugo atraviesa un gran momento, ha enlazado nueve jornadas invicto, ha igualado así su mejor racha en la categoría de plata, y en las dos más recientes logró ganar al que iba primero en LaLiga SmartBank, el Almería, y empató con el Girona.





Los rojiblancos están en una situación relativamente tranquila, con ocho puntos de renta sobre el descenso, a uno del Burgos y a siete del playoff.









HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de Segunda División entre el Lugo y el Burgos CF y se disputará este sábado 29 de enero a las 18:15 horas en el Estadio Anxo Carro. Será dirigido por el colegiado González Esteban, del comité vasco .





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL LUGO - BURGOS CF

La vigésimo quinta jornada de La Liga SmartBank entre el CD Lugo y el Burgos CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este sábado 29 de enero desde las 17:45h, a través del 837 de onda media y en el Facebook Live de COPE Burgos.





También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.





POSIBLES ALINEACIONES



Lugo: Whalley; Campabadal, Diego Alende, Ros, Lebedenko; Juanpe Jiménez, Xavi Torres, Señé; Ricard Sánchez, Carrillo y Chris Ramos.

Burgos CF: Alfonso Herrero, Álvaro Rodríguez, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Mumo, Valcarce, Andy, Juanma y Guillermo.



Árbitro: González Esteban, del comité vasco.



Campo: Anxo Carro.



Hora: 18.15 horas.