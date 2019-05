Llegó el momento de la verdad para el Servigest

Este sábado y domingo se jugará en el Polideportivo Príncipe Felipe de la localidad murciana de San Javier la fase de ascenso a División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. Llegó el momento más esperado de la temporada y Servigest se medirá a los mejores para ver quien consigue la única plaza en juego. Para el segundo quedará la consolación de un partido de promoción a jugar con el penúltimo de la División de Honor, Fundación Vital Zuzenak, que se disputará el siguiente fin de semana. El formato de la competición es de Final a Cuatro, con semifinales y final.

A esta fase han llegado los cuatro primeros clasificados de la Primera División, jugándose la primera semifinal el sábado a las 18 horas entre Las Rozas FDI, equipo que no conoce la derrota, y el cuarto clasificado, UCAM Murcia. Ya después, a las 20 horas, Servigest saltará a la pista para enfrentarse a Abeconsa Basketmi Ferrol. Los burgaleses se pondrán a prueba ante unos gallegos que llegan a la cita como favoritos, con un nivel ofensivo de muchos quilates para la categoría. No en vano anotan sesenta y seis puntos de media por partido, con dos jugadores, el polaco Szulc y el brasileño Luciano, capaces de anotar cerca de cincuenta puntos entre los dos. No hay que olvidar la gran temporada que está haciendo Rañales y la aportación de la incombustible Vicky, tan importante en el equipo. En resumen, podríamos decir que su quinteto titular es el mejor cinco de la categoría en estos momentos, aunque no disponga de las rotaciones que pueda tener un Las Rozas FDI.

Ante todo eso en el Servigest intentarán hacer valer sus armas. Ya saben que Basketmi se encontrará mucho más cómodo en un partido a campo abierto y con mucha anotación. Los burgaleses se caracterizan por ser un equipo que basa su juego en la defensa y son conscientes de que sus posibilidades de victoria pasan por tapar las vías ofensivas de los gallegos. “Cuando un equipo tiene tantas posibilidades de anotación se hace más difícil preparar la defensa, pero sabemos que tenemos que conseguir bajar los porcentajes de acierto de dos anotadores compulsivos como están demostrando ser Szulc y Luciano. Esa es nuestra misión y estamos trabajando muy bien para ello. Llegamos en un buen momento”. Esto nos lo cuenta el entrenador local, un Rodrigo Escudero ya acostumbrado a este reto, ya que es su cuarta Final a Cuatro en sus cuatro años como entrenador del Servigest. “El objetivo marcado a principio de temporada era este, llegar hasta aquí. Ahora no queremos ser unos meros comparsas y aspiramos a todo, tengo un equipo muy competitivo. Sabemos de la dificultad del torneo y que nuestros rivales son grandes equipos, pero en una fase de estas características puede pasar cualquier cosa.”

En esta temporada el balance en los enfrentamientos entre los dos equipos está igualado, ya que ha ganado cada uno en la visita al campo de su rival, siendo los dos partidos sumamente igualados. Los perdedores de las semifinales se verán las caras en el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo a las 10, jugándose la gran final que decidirá el campeón a continuación. Los burgaleses partirán rumbo a San Javier este viernes a las 15:45 desde el Polideportivo José Luis Talamillo.