Las Babiecas inician su temporada como un ciclón

Comenzaba la temporada el Universidad de Burgos GR DJ Automotive, primer equipo del Club Baloncesto Babieca, con un buen partido en casa frente al Club Baloncesto Villamuriel que sirve como acicate para mantener el nivel de trabajo desarrollado por las burgalesas desde el inicio de la pretemporada a finales de verano.

Llegaban las babiecanas a este primer partido de Primera Nacional con algunas caras nuevas tras los fichajes de María Jimeno Soto y Paula de la Fuente, algunas viejas conocidas como Sheila García que regresa esta temporada tras un año estudiando fuera de España y la continuidad del bloque del curso pasado, incluidas jugadoras juniors habituales en años anteriores, que inician su andadura senior, como Aitana Herrería. Además, el club burgalés, sigue dando muestras de su buen trabajo de cantera con el debut en la categoría de tres jugadoras juniors de primer año, María Arratibel, Julia Salas y Marta Rodríguez, todas ellas formadas en las categorías inferiores del club. Se iniciaba el partido con las jugadoras babiecanas muy enchufadas.

Julia Salas anotaba la primera canasta y el gran ritmo de juego permitió a las burgalesas realizar rápidas transiciones que daban las primeras ventajas en el marcador (16-4). No pesó el debut en Burgos a María Jimeno que anotó 6 puntos consecutivos en el inicio y seguían las buenas noticias para las de Guillermo Fernández con la salida a pista de Paula de la Fuente, que demostró que puede aportar una gran entrega y garra al equipo.

La distancia en la anotación entre ambos conjuntos seguía aumentando gracias al dominio de María Arratibel, que a sus 15 años demostró que su precocidad no es fruto de la casualidad. El trabajo y los 8 puntos de una Sandra Merino que ya es una de las veteranas del equipo, permitían finalizar el primer cuarto con un amplio 25-7 para las locales. Tras el arrollador inicio, bajó ligeramente el nivel defensivo de las burgalesas en el segundo cuarto y aumentaron las imprecisiones haciendo que la ventaja no siguiera creciendo al ritmo inicial. Sheila García demostró que no ha perdido su buena mano desde el perímetro y un par de triples suyos guiaron al equipo hasta el 47-22 que mostraba el marcador al descanso.

El paso por vestuarios pareció incentivar a las locales que recuperaron la energía del primer cuarto, robando muchos balones y anotando con facilidad para deleite de los aficionados presentes en el Plantío. Se producía entonces el debut de la tercera jugadora junior, Marta Rodríguez, anotando un par de buenas canastas para cerrar el parcial con un 75-29. Con el partido sentenciado continuaron las burgalesas aumentando su ventaja de manera inevitable hasta el 97-39 final.

El próximo partido a disputar por las jugadoras babiecanas tendrá lugar el sábado 19 de octubre frente a las leonesas de Agustinos Levidrio también en casa, en el polideportivo municipal El Plantío, a las 17:00.

Universidad de Burgos GR DJ Automotive Babieca: García (19), Elvira (4), Jimeno (16), González (1), Salas (4) – quinteto inicial – Merino (18), Hidalgo (2), Presencio (-), Herrería (11), De la Fuente (3), Arratibel (15) y Rodríguez (4).

Club Baloncesto Villamuriel: Barrera (14), Guadilla (15), Román A. (-), Pancorbo (6), García (2) – quinteto inicial – Rodríguez (-), Del Río (-), Negro (2), Gutiez (-), Román C. (-), Calleja (-) y Cuesta (-).