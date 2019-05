El Juventud del Círculo jugará un año más en la Segunda B del fútbol sala nacional

El Círculo BigMat Fontecha militará una campaña más en Segunda B, gracias a su gran victoria en la tarde del miércoles ante el Ciudad de Guadalajara, que le permite sumar 32 puntos, cobrando una ventaja de 12 sobre la zona de descenso cuando tan solo restan tres jornadas por disputarse.

El conjunto burgalés saltó a la pista con un punto más de intensidad y concentración que su rival y así a los dos minutos Oli efectuaba un saque de banda con rapidez sobre el capitán Fer, que no desaprovechaba que a Cristian no le había dado tiempo a retornar a su portería tras su salida para poner en ventaja a los locales. Apenas dos minutos después una buena circulación de los de casa y un desajuste defensivo visitante dejaba solo ante el portero a Oli que no desaprovechaba la ocasión anotando el segundo. Javier Uceda llamaba a filas a los suyos que a partir de ese momento se iban a hacer dueños del balón y a demostrar la calidad que atesoran, logrando reducir distancias gracias a una falta lanzada por Álvaro. Pero apenas un minuto después Isra les devolvía la moneda anotando también de falta directa y poniendo el 3-1 en el luminoso. El Guadalajara aumentaba mucho su intensidad defensiva, lo que les iba a llevar a cometer pronto la quinta falta y poco después una mano era sancionada con tiro de 10 metros que Ercilla anotaba poniendo el cuarto. Un minuto después el veterano jugador burgalés repetía la misma suerte y también acertaba subiendo el quinto para los verdiblancos. El míster foráneo ordenaba entonces jugar de cinco a su equipo, pero no iba a lograr el resultado buscado, encajando incluso el sexto tanto tras una interceptación de Juanto. Solo un tiro exterior de Edgar cuando apenas restaban 3 segundos para el descanso iba a permitir recortar distancias a los visitantes.

En la segunda mitad los alcarreños salieron con nuevos bríos y un buen disparo de Andrés ponía el 6-3 en el marcador. Pero los burgaleses se fajaban en tareas defensivas e incluso aprovechaban una jugada de estrategia para anotar un nuevo gol por medio de Juanto. La locura goleadora se paraba durante unos minutos, con los visitantes tratando de recortar distancias, pero los del Círculo bien ordenados y con una gran actitud defensiva contenían los ataques e incluso desaprovechaban dos buenas ocasicones de aumentar su renta, pero Lozano iba a detener dos tiros de 10 metros a los arlequinados y tan solo Diego a falta de 5 minutos iba a realizar una buena jugada por banda derecha, dejando el tanteo en 7-4. Guadalajara volvía a sacar el portero jugador, pero esta vez tampoco de manera productiva ya que de nuevo Juanto cortaba un pase y lanzaba sobre la desguarnecida portería consiguiendo su tercer gol de la tarde y colocando el definitivo 8-4 en el marcador que ya no se movería más hasta el final.