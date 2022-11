Julián Calero: "Mis jugadores son guerreros a la altura del Cid Campeador"

Julián Calero, entrenador del Burgos, dijo tras la victoria por 0-2 ante Las Palmas que ha colocado a su equipo como líder de LaLiga SmartBank que sus jugadores son unos "auténticos guerreros, a la altura del Cid Campeador", aunque pidió prudencia.



El técnico madrileño alabó el comportamiento colectivo de su equipo, no sólo en el aspecto defensivo, sino a la hora de hacer daño al rival a través de los contraataques.



"Hemos cerrado muy bien todos los espacios, hemos salido a la contra, hemos marcado los dos goles, un palo de Atienza, alguna llegada más... hemos hecho un gran partido en general dentro de nuestras posibilidades, con nuestras armas", explicó Calero en rueda de prensa.



El preparador albinegro admitió que sus jugadores superaron "una prueba de fuego, un test de nivel", y señaló que ya los había visto "muy motivados y con mucha intensidad" antes del partido, porque querían "rock and roll" y han estado "bien en el concierto".



Calero reconoció que no entraba en los planes del Burgos llegar al liderato en este primer tercio liguero: "Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y en un razonamiento lógico del poderío económico en el fútbol actual, estaríamos luchando por no descender, pero el equipo tiene una idea, cree en lo que hace y eso nos ha traído hasta aquí, 27 puntos es una barbaridad".



Por ello, el preparador madrileño cree que deben "disfrutar del momento", una alegría "muy grande" para su afición "y la ciudad", pero aseguró: "Hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando y saber quiénes somos".



El técnico del Burgos sigue pensando que la UD Las Palmas "es el mejor equipo de la categoría y estará luchando por el ascenso directo", y explicó qué es "jugar bonito y jugar bien al fútbol", por lo que pide "respeto" para todas la formas de jugar: "Nosotros jugamos bien, no somos antifútbol, respeto la opinión de la gente pero no la comparto".