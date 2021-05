Julián Calero, entrenador del Burgos CF: "Tenemos previsto planes para diferentes circunstancias"

El entrenador del Burgos CF, Julián Calero, asegura que en la gran final por el ascenso a Segunda División contra el Bilbao Athletic van a ser “fieles a su estilo”, aunque reconoce que “habrá matices distintos”.

El técnico ha confirmado que en la plantilla “de salud están todos bien, que es muy importante, sobre todo por el tema covid-19” de cara al partido de este domingo a las 20:00 horas en Almendralejo (Badajoz). Un encuentro que podrás escuchar en directo en COPE Burgos, con una programación especial media hora antes del partido, a través del 837 de onda media, cope.es/burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos, con imágenes en directo desde Extremadura y Burgos.





Después del esfuerzo del pasado fin de semana afirma que a nivel físico “la gente ha tenido una semana de mayor recuperación” debido a que el pasado sábado con el calor que tuvieron que soportar durante los 120 minutos –se llegaron a superar los 28 grados en algunos tramos del partido- “había más molestias de las normales y más sensación de cansancio”, pero “hemos tenido una semana lo suficientemente amplia como para podernos recuperar bien por tanto en ese aspecto todos bien”.

Sabe que el conjunto del Bilbao Athletic no pondrá las cosas fáciles, pero insiste en que “nosotros vamos a ser fieles a nosotros mismos, vamos a seguir planteando situaciones muy similares, aunque evidentemente cada partido tiene diferentes connotaciones y tendremos que hacer matrices en función del rival al que nos enfrentamos pero siempre pensando en nosotros mismos, por tanto intentaremos ver un Burgos reconocible y que realmente seamos nosotros mismos”. “Estos partidos hay que saber que son melones cerrados y luego el melón cerrado cuando lo abres no sabes si iba a salir bueno o va a salir malo, entonces pueden pasar situaciones que no quieras que pasen y tienes que tener planteadas soluciones. Sí que tenemos previstos planes para diferentes circunstancias que pudieran ocurrir durante el partido pero en el fútbol es complicado tenerlo todo previsto por eso es tan grande porque van sucediendo cosas inesperadas a lo largo de un partido en las cuales un cuerpo técnico un entrenador tiene que reaccionar y tiene que reaccionar rápido y reaccionar bien”, aclara.

Esta final por el ascenso, dice, es “un tipo de partido especial al resto” y las emociones “son importantes” pero el “mantener la calma es importante para saber manejar los momentos difíciles y los momentos buenos”. No oculta que el de la semana pasada “fue un partido duro, difícil y complicado y en el que los chicos por momentos tuvieron mayor responsabilidad de la que se debe de tener”. Pero aclara que “estamos más más mentalizados para esta segunda eliminatoria, para esta final”.

Sobre el rival, apunta, es “potencialmente un campeón de grupo, aunque al final no consiguieran la primera plaza en la última jornada”. Destaca que “han dominado claramente la competición y han marcado muchos goles y que además tiene un tipo de juego vertical, agresivo en ataque, con dos bandas diferentes. William es más rápido, Jon es diferente, con gente en los puntos de remate, atrás también tiene jugadores de mucha capacidad y en general el Bilbao Athletic me parece que es una generación junto con la del año pasado que está dando los frutos de subir al primer equipo”. Por este motivo ha querido dar la enhorabuena al entrenador rival, Joseba Etxebarría, porque “creo que ha sabido compaginar el trabajo de cantera, el trabajo de formación con el enseñar a los jugadores a competir en la élite”.

Respecto a nombres propios, señala que hablar de Williams “es lo más mediático pero no nos podemos olvidar del resto de jugadores que tienen muchísima calidad, desde Jon Cabo, Artola, los medios centros, los laterales, atrás dos centrales contundentes… Yo creo que en general tienen un equipo muy completo”. “Es un equipo con patrones de juego, con una idea clara, agresivos en ataque, correctos y también ordenados en defensa. Yo creo que eso valora mucho el trabajo de su entrenador”, añade.

Calero ha querido valorar “de forma impresionante” el esfuerzo de los cerca de 2.000 aficionados blanquinegros hasta Extremadura “porque la hora para la gente que trabaja es complicada el lunes y para el desplazamiento no es el mejor horario, aunque sí lo es para los jugadores y para nosotros porque a partir de las 8 de la tarde baja mucho la temperatura, pero es cierto que para los aficionados es más complicado y el esfuerzo que van a hacer es encomiable, vamos a sentir su apoyo, vamos a intentar estar con ellos, vamos a intentar que se sientan orgullosos de su equipo y que les haya merecido la pena el viaje”.