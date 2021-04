Julián Calero, entrenador del Burgos CF: "Competimos como bestias. Tenemos que ser un equipo ganador"

El entrenador del Burgos Club de Fútbol, Julián Calero, ultima su planteamiento táctico de cara al partido de este sábado (17:00 horas) en El Plantío frente al Unionistas de Salamanca.

El míster da por bueno el punto cosechado el pasado fin de semana en Zamora tal y como se desarrolló el partido. "Creo que fue justo, por los méritos de unos y otros, podíamos haber ganado, cualquiera de los dos viendo el partido repetido, una vez analizado, pero es cierto que ha sido el equipo que más dificultades nos ha generado y en ningún momento nos hizo sentir lo cómodos que hemos estado en otros partidos", dice Calero.

De cara al partido contra los salmantinos, el técnico enfatiza que "nosotros tenemos que ser un equipo ganador. Los equipos ganadores no tienen que mirar hacia atrás, tienen que mirar hacia delante. No tenemos que esperar a que llegue nadie, tenemos que ir partido a partido, compitiendo como sabemos, tenemos un partido para mantener distancias con nuestros rivales en general y no temer a nadie".

En cuanto a la enfermería Julián Calero apunta las molestias de Galder Cerrajería y pequeñas sobrecargas en otros integrantes, pero en principio, excepto la baja de Aitor, parece que todos podrían estar disponibles.





UNIONISTAS DE SALAMANCA, EQUIPO ORDENADO AL QUE SE LE HACEN POCAS OCASIONES

Confía en que el Unionistas no presente un partido a cara o cruz ya que "estando en la segunda jornada todavía todo el mundo tiene mucha vida", aunque reconoce que "entre el tercer, cuarto, quinto y sexto clasificado hay muy poca diferencia de puntos, por lo que yo creo que todavía no es el momento de jugarse la situación a vida o muerte, eso te suele pasar en las competiciones en las que ya llega un momento que dices ya sí que no tengo más opciones, y no es el caso de Unionistas". Y lanza un aviso a navegantes. "Que nadie piense que el Burgos CF va a tener debilidades porque haya pasado un día por situaciones puntuales sino que vamos a intentar seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien", asegura.

CONVOCATORIA | Lista de convocados [19] por Julián Calero para el partido de mañana en El Plantío v @UnionistasCF.

Respecto al rival destaca que es "un equipo muy ordenado, que maneja bien los tiempos del partido, capaz de jugarte en corto, principalmente sus salidas largas, la segunda jugada... Es un equipo fuerte, al que les generas pocas ocasiones, que a la contra te castiga. Un equipo en general de Segunda B muy bien trabajado y que creo que han sido justos merecedores de la clasificación. Han estado arriba desde el principio de liga con rivales tan importantes como los que han tenido en su grupo, por tanto un equipo serio, trabajado y que creo que tiene posibilidades de ganar a cualquier equipo de Segunda B, haciendo sus cosas bien. Por tanto, nosotros debemos estar a un buen nivel, dar una buena nota en lo que hacemos y tener mucha confianza en nuestras posibilidades". No quiere desvelar cual será la táctica que utilice este sábado pero recalca que "tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Si el escenario que toca es tener el balón pues habrá que tenerlo y si hay veces que el escenario es como el otro día en Zamora pues tenemos que saber también manejarlo".

LA AFICIÓN, MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA

Solo quedan 3 partidos que poder ver en El Plantío y Calero sabe que la presencia de público da un "calor que es fundamental". "Me han dicho que se han agotado las entradas, lo que quiere decir que la ciudad está donde queríamos que esté, con nosotros, a nuestro lado. Vuelvo a reiterar que me da mucha pena que no podamos llenar El Plantío, que estoy convencido que a estas alturas y en estas circunstancias en las que estamos El Plantío estaría lleno, estoy convencido, pero los que vienen están haciendo ruido, nos están apoyando están sumando y por tanto así tiene que seguir todo", comenta.

ABONADOS | ENTRADAS AGOTADAS



ABONADOS | ENTRADAS AGOTADAS

Los abonados blanquinegros ya han retirado todas las entradas disponibles para el partido de mañana v @UnionistasCF.

Sobre la situación actual, manifiesta la "dinámica positiva" del equipo, que genera que todo sea "más sencillo" y que "ha costado mucho generar en este club que lleva muchos años buscando una dinámica positiva y ahora parece que la hemos encontrado" por lo que espera que "no seamos torpes ninguno, ni el cuerpo técnico y jugadores y aficionados de perder la perspectiva, que somos un equipo trabajador, somos luchadores, no somos mejores que nadie pero tampoco peores que nadie y competimos como bestias y ese es nuestro camino y ese es el que va a seguir siendo". "Estamos jugando ya con los mejores equipos de la competición, ojalá que se alargue siete partidos pero en realidad quedan cinco y luego ojalá ganemos la bola la bola extra de jugar uno o dos partidos de playoff", sentencia.