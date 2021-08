Jesús Gómez, recalificado para semifinales de 1.500

El burgalés Jesús Gómez, que sufrió dos tropezones con atletas que estaban en el suelo durante su serie de 1.500 y terminó duodécimo (en principio eliminado), ha sido recalificado por el Jurado de Apelación para las semifinales olímpicas, según informa la Federación Española.





"Ha sido una carrera muy difícil de gestionar, con muchos cambios de ritmo, muchos golpes y con caídas delante. A falta de 200 metros me han impedido luchar por los puestos de clasificación directa, pero afortunadamente me han recalificado. Ahora hay que cambiar el chip y resetear", comentó Gómez al conocer la noticia.



El próximo día 5, estará en semifinales junto a los otros dos españoles, Adel Mechaal e Ignacio Fontes. El primero, clasificado por puestos y el segundo por tiempos.



"Tendré que correr con más confianza -advirtió Gómez-, intentar estar mejor colocado en carrera, a ver si las sensaciones acompañan y podemos luchar por estar en la final".



Por último, se declaró "contento, aunque no han sido las mejores sensaciones", pero confía en que en semifinales "acompañen más".



Semifinalista en el Mundial de Doha 2019, Gómez tuvo dos graves contratiempos en la última vuelta, cuando un grupo muy numeroso y compacto peleaba por las seis plazas automáticas de finalista.



Delante de él cayó primero uno de los grandes, el polaco Marcin Lewandowski (también recalificado), al que tuvo que sortear en pleno esprint, y poco después se dio de bruces con el catarí Abdirahman Hassan, que también andaba por los suelos. Llegó duodécimo con 3:47.27.