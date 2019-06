Javi Vega consolida su capitanía en el San Pablo Burgos

El San Pablo Burgos seguirá contando entre sus filas con su capitán, Javi Vega, para la próxima temporada 2019/20. El hombre que más veteranía ostenta dentro de la plantilla burgalesa afrontará su quinto curso defendiendo la elástica del conjunto castellano. Su aportación liderando el grupo de jugadores que conforman el vestuario, tanto dentro como fuera del parqué, hace del madrileño una pieza fundamental de cara a esta nueva campaña.

El ala-pívot fuenlabreño completó su segundo curso de ACB junto al San Pablo Burgos participando en los 34 partidos de los que constó la temporada 2018/19, mejorando su aportación en varios apartados estadísticos con respecto al año anterior. En sus 13 minutos disputados de media por choque, aumentó su acierto desde el tiro exterior hasta lograr un 37%, y también desde la media distancia, con un 47% de efectividad, en una progresión que va unida a la del club castellano.

"Llegué el día que empezó todo con el CB Miraflores. Hemos ido creciendo de la mano y tengo un cariño especial por este proyecto y por este club. Para mí, poder seguir aquí otro año más es todo un orgullo", señala el capitán tras su renovación. A nivel personal, Javi Vega hace balance de todo lo que está suponiendo su etapa en la entidad burgalesa: "Ver en lo que se ha convertido el club desde su inicio, que yo haya podido volver a la ACB e ir con la Selección, cumplir objetivos personales muy bonitos... Todo ello ha sido gracias al club".

En la próxima temporada, el San Pablo Burgos se estrenará en la Basketball Champions League, una competición que el madrileño ve como "otro reto más" para el club. "Sabemos que históricamente el primer año que se juega Europa es un año duro, ya que suele haber momentos difíciles, e incluso irregular porque se juegan dos partidos por semana y pasa factura", apunta. El capitán es prudente y recuerda que no deberán perder de vista la Liga Endesa: "No deja de ser el tercer año en ACB. Hay que tener cuidado y no confiarse". Pese a todo, destaca que "va a ser un año muy bonito que hay que disfrutar".

Javi Vega es un imprescindible del equipo burgalés y el apoyo del vestuario y de la afición así se lo hacen sentir: "Quitando los posibles premios o trofeos, lo que más te llevas es el cariño y el respeto de tus compañeros y de la gente. Sinceramente, es lo más importante que va a dejar el baloncesto en mi vida. El ambiente que se vivió en el ascenso, el estar tantos años en un club y que la afición te tenga cariño para mí es mi mayor trofeo".