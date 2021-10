Grego Sierra, goleador del Burgos CF, en los micrófonos de COPE: "La afición está volcada con nosotros"

El autor del gol de la victoria del Burgos CF ante el CD Mirandés en el derbi de Burgos, Grego Sierra, atendía en directo los micrófonos de COPE Burgos nada más acabar el partido y se mostraba "contentísimo por el trabajo de todos" para sacar un triunfo especial por el rival y necesario para salir de la zona baja. "Sabíamos que era un derbi muy importante para nosotros. La gente está volcada con nosotros, nos ha dado ese aliento que siempre se necesita y estoy muy contento por haber conseguido los tres puntos".





El murciano recalcaba también el buen papel desempeñado. "Creo que la actuación ha sido muy buena, sobre todo teniendo en cuenta los pocos días que teníamos para preparar el partido, pero bueno al final hemos hablado entre todos, nos hemos apoyado mucho, hemos tenido mucha comunicación y cuando uno tiene la voluntad, cuando un equipo tiene la voluntad de hacer las cosas bien, de ayudarse y de sumar, pues mira, al final las cosas salen bien y hemos podido obtener los tres puntos".





Los cambios en la alineación con los que sorprendió Calero al rival fueron también algo que implicó a los jugadores. Protagonistas como Saúl Berjón no formaron parte del once inicial pero todos sumaron aunque salieran desde el banquillo. Para Grego, no ser titular "siempre fastidia pero bueno hay que entenderlo desde el punto de vista de que somos un equipo con una plantilla amplia en la que todos damos un buen nivel para poder jugar y eso es lo que demuestra que al final entra uno sale otro y bueno yo creo que es tomárselo como que a veces puede pasar y hay que estar dispuesto para estar dentro y cuando estés dentro ayudar al equipo y cuando estés fuera empujar al que está dentro para que las cosas salgan lo mejor posible".

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El goleador era conocedor de la rivalidad en el derbi de Burgos. "Somos conscientes de la importancia. Sin duda lo vives más por la afición. Sabes de la importancia por la cercanía de los dos sitios y si se nota directamente y la gente se pone más enchufada y por eso ese aliento que hoy lo hemos necesitado, sobre todo en la segunda parte porque hemos pasado un momento a lo mejor más difícil en el que nos costaba tener un poquito más el balón y bueno yo creo que eso es lo que también te da ese empujón para poder hacerte fuerte y que las cosas salgan bien".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo





La victoria da a los blanquinegros una mayor tranquilidad. "Sí, al final siempre que sea sumar 3 puntos creo que es muy positivo pero bueno tampoco pasaría nada si estuviésemos un puesto más arriba o un puesto más abajo. Queda muchísimo. En la Segunda División, es un tópico pero es que es la verdad, es muy larga y pierdes dos partidos y te vas para abajo, ganas dos y te engancha arriba o sea que al final hay tener paciencia, seguir sumando, creyendo en lo que El Burgos, en nuestra idea y a partir de ahí pues a intentar ganar lo máximo partido posible".