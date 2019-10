Golpe de autoridad frente a uno de los favoritos

El UBU San Pablo sabía que la prueba de este domingo daría la medida de sus posibilidades, de su trabajo y de su capacidad competitiva. Con un test de semejante calibre el cuadro cidiano salió convencido de que solo dando el máximo se puede aspirar a lo más alto y el resultado fue una victoria incontestable. El Balonmano Burgos terminó su examen con un sobresaliente 34 a 29 ante el Balonmano Santoña, uno de los aspirantes a la parte alta de la tabla.

Partido de alta tensión que comenzó con máxima igualdad sobre el parquet de El Plantío. Con mucho en juego, a pesar del momento aún inicial de la temporada, ambos equipos saltaron a la cancha concentrados y con máxima intensidad. El intercambio de goles no anticipaba un claro favorito y la dureza de las defensas acumulaba amonestaciones en ambos bandos. Fue el cuadro visitante el que tomó la delantera al borde del minuto 15, momento en el que incluso llegó a disponer de una pequeña renta de dos tantos a favor. Sin embargo, este instante fue un punto de inflexión en el partido. El Balonmano Burgos metió una marcha más para volver a igualar la contienda y la exclusión de Daniel Castaño en el bloque cántabro en el 19, sumada a la de su compañero Manuel Castaño dos minutos después, penalizó a su equipo que vio cómo los locales comenzaban a abrir una brecha que a la postre sería insalvable para ellos. Con un 16-13 se llegó al descanso.

La vuelta tras el paso por vestuarios fue un espectáculo. El conjunto dirigido por Nacho González salió como un vendabal y anotó cuatro goles seguidos para romper el partido cuando aún faltaban casi 30 minutos por disputarse. En un abrir y cerrar de ojos, el cuadro burgalés se ponía con 7 arriba en el marcador, dando muestras de un poderío físico que les permitía mantener un ritmo de juego que a su oponente se le empezaba a hacer cuesta arriba. No obstante, Santoña lo intentó todo partiendo de una defensa dura que intentaba frenar las embestidas de los cidianos, que como es habitual, no tenían un único protagonista. De nuevo los burgaleses mostraban su capacidad anotadora desde todas las posiciones, incluida la del portero, Ibrahim, que no solo cuajó una gran actuación echando el cerrojo una jornada más a la meta, sino que, además, anotó tres goles. No en vano, concluyó la contienda recibiendo el premio al mejor jugador del partido. Con el duelo decidido, el conjunto visitante pudo reducir distancias para dejar el marcador final en 34 a 29. Así, con una soberbia actuación de todo el equipo, el Balonmano Burgos se mantiene en la primera posición de la tabla. La semana que viene se medirá al Autocares Sanalón Ciudad de Salamanca en la ciudad charra. Será el próximo sábado a las 19:30 horas.

DECLARACIONES DE NACHO GONZÁLEZ

El entrenador del Ubu San Pablo mostró su satisfacción, tras el encuentro, por el trabajo de sus pupilos: «Un partido tenso. Era previsible que nos costase un poco porque era un partido en el que ya te estabas jugando bastante desde el principio», analizó el técnico. «Hemos intentado poner el ritmo alto desde el principio que eso nos ha ayudado a controlar un poco el partido», detalló. «A partir de mediados de la primera parte hemos conseguido ir abriendo poquito a poquito una brecha en el marcador y en la segunda parte la hemos ido controlando y nos hemos llegado a poner ocho goles arriba», explicó González. El preparador quiso, además, señalar que el encuentro no fue plácido en ningún momento, a pesar de lo que marca el resultado: «Partido también extraño porque Jano se ha dado un golpe, ha habido una roja para un jugador suyo y hemos tenido que hacer cosas muy diferentes, con muchos minutos jugando en superioridad, otros en inferioridad, sin jugadores y sin las rotaciones tan claras...», analizó. «En todo este caos creo que hemos funcionado bastante bien». Al final, «partido importante sacado adelante y con el que hemos reafirmado el trabajo», concluyó.