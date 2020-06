Franco Caselli: "Quiero que siga (Salmerón) pero hay complicaciones contractuales"

Franco Caselli, presidente del Burgos CF, buenas tardes.

Raúl, buenas tardes. Saludarte a ti a todos los aficionados blanquinegros que nos están escuchando

¿Qué tal todo por Argentina?

Bien bien, todo bien, por suerte. Estamos aquí alcanzando el pico de contagio pero pero nos encontramos todos bien, así que de momento eso es lo importante

¿Cuándo tenéis previsto regresar a España?

Tengo pasaje para el primero agosto, estamos comenzando la pretemporada más o menos en esas fechas y que tanto con Antonio como con Candela estaremos volviendo la primera semana de agosto.

Mañana tenéis Junta extraordinaria de accionistas, que tendrá que ser telemática. Porque tú estás en Argentina y además aquí en España aun no están permitidas estas reuniones tan numerosas...

Va a ser una Junta un poco extraña, por el hecho que hay más de 100 inscritos en la plataforma de Zoom y bueno va a ser extraño conversar con tantos pero la llevaremos y con mucho gusto adelante.

Hay una cuestión que nos han trasladado muchos de los accionistas y es que en la información que les habéis enviado de la reunión de mañana, donde lo más interesante sin duda es el acuerdo con el Burgos Promesas, no aparece nada al respecto de cuáles son las penalizaciones que tendría la ruptura del convenio. ¿Se os ha olvidado enviarlo o no es una información que deban conocer?

Lo que se envió es lo más importante y lo que nosotros consideramos fundamental para el convenio. Hay algunas partes que son confidenciales, que no tienen tampoco muchísima importancia en el sentido de la Junta General de accionista pero bueno... Estuve leyendo sobre las penalizaciones, que también algunos otros medios hacían mención a eso y hasta me llamó la atención porque muchos medios lo mencionaron como algo que lo daban por hecho pero si no se mando cláusula de penalización es porque no las hay.

El convenio tiene una resolución simple y normal como puede ser cualquier resolución de cualquier convenio, que es que si una de las dos partes no cumple se notificar a la otra dando un plazo de 15 días para subsanar los errores y si no el convenio se resuelve pero cláusula de penalización no hay leer y también leí por ahí que había una cláusula secreta en donde se estableció una cifra altísima para una penalización, eso es falso. Lo que se envió es lo más importante y está casi todo en lo enviado.

Es decir que si por lo que fuera se rompiera el contrato con el Burgos Promesas el Burgos Club de Fútbol no tendría que pagarle ni un solo euro al Burgos Promesas...

No hay ningún tipo de penalización, no hay ninguna cláusula de resolución y viceversa tampoco el Promesas no debería pagarle al Burgos Club de Fútbol.

Estamos todos pendientes de la próxima temporada. Ya hemos visto que habéis anunciado la primera renovación, el mediocentro Miki Muñoz. También el mediático, sobre todo en Argentina, fichaje de Barovero. ¿Cuál va a ser el próximo?

El próximo puede llegar hoy es muy probable que llegue hoy, les va a traer mucha ilusión a los blanquinegros también y la pista que puedo adelantar es que se entiende muy bien con Micky Muñoz.

¿Estamos hablando de una renovación por tanto de un fichaje?

De una renovación.

¿Y de cara a los abonados cómo vais a plantear la próxima campaña? ¿Se les va a compensar de alguna manera por haber pagado por partidos que no han visto?

Lógicamente, va a haber una compensación. La campaña es muy posible que salga la semana que viene, estamos terminando de ultimar unos detalles tecnológicos porque cuando llegamos el club todavía no estaba digitalizado en esos sentidos, entonces hoy en día estamos en ese proceso, lo hemos apurado debido a la pandemia y es posible que la campaña pueda salir la semana que viene. Ya estamos adelantando algunas cosas ayer se lanzó la plataforma Burgos Club de Fútbol total que también es una plataforma digital para que el abonado pueda sentir el club mucho más cerca en estos momentos de distanciamiento, que puedan ver los entrenamientos, ver las conferencias de prensa, ver las entrevistas en vivo... Todo por ahí al momento y al instante, tener las primicias, exclusivas, a través de la plataforma y compensar un poco al abonado también en ese sentido y no solamente va a haber compensación por lo perdido en la compañía anterior sino que si la campaña siguiente inicia de una forma con público reducido o sin público también tendrá sus compensaciones.

¿Te atreves Franco a que te lance 5 preguntas para responder con un sí o un no?

Me parece muy bien, adelante

1. ¿Quieres que siga José María Salmerón como entrenador del Burgos?

Sí. Como querer, quiero que siga pero hay complicaciones contractuales que hoy en día lo están impidiendo.

2. ¿Debería haber sido Pechu el entrenador del Burgos Promesas?

No, no, no. No porque hay un convenio muy importante por medio que hay que preservar porque a veces uno tiene que tomar decisiones que no quiere tomar pero que la institución así lo requiere también, de eso se trata ser el presidente poder pensar un poco las cosas con cabeza fría y preservar siempre la institución. Hoy en día nos encontramos en un convenio que es muy importante para todo el fútbol burgalés, no solamente para el Burgos Club de Fútbol y eso es a lo que hay que apuntar.

3. ¿Será foski el nuevo entrenador del Promesas?

Sí, sí, sí. Será él.

4. ¿Pueden estar tranquilos los padres de los niños que quieran seguir jugando al fútbol en el Burgos esta próxima temporada?

Toda persona que quiera jugar al fútbol en el Burgos y que ya lo venía haciendo va a seguir jugando en el Burgos si es que quiere.

5. ¿Será el ascenso a segunda el objetivo para la próxima temporada?

Siempre en cada categoría el objetivo será campeonar.

Aludiendo a esta última pregunta, estos días se habla mucho en España de esa posibilidad de que se cree una Segunda División PRO. ¿Cómo lo veis vosotros?

Creo que es algo muy interesante porque hay muchos clubes importantes en Segunda B que necesitan esta profesionalización del fútbol y lógicamente uno puede tener una mala temporada tanto en Segunda como Segunda B y no lograr esa permanencia en el fútbol profesional y esta Segunda B próxima es una categoría muy atractiva. Hay equipos que son muy grandes en Segunda División A que a mi me suena extraño en una Segunda B normal como Deportivo de la Coruña por ejemplo o el Racing de Santander que ya estuvo el año pasado pero también es extraño y ni que hablar muchos clubes de Segunda B hoy en día que tienen nivel para estar mucho más alto. Ahora el Córdoba presentó un presupuesto de 8.000.000 €, según dicen las redes sociales, entonces me parece que son clubes como para aspirar a un fútbol más profesional.

Habréis sido conscientes, aunque estéis allí en Argentina, que durante las últimas semanas se han generado distintas polémicas en torno al Burgos CF con distintas cuestiones, algunas incluso extradeportivas como los habituales líos con el Real Burgos. ¿Cómo lo habéis vivido durante todo este tiempo estando ahí en la distancia el no poder responder a todos estos asuntos?

Ha habido muchas especulaciones, se corrieron muchas informaciones falsas. Nosotros desde el club siempre contamos la noticia una vez que está confirmada, hasta que no esté confirmada nunca vamos a declarar nada porque no tiene ningún sentido, siempre considero que las cosas se pueden arreglar, siempre hay un paso que se puede dar para que la situación sea mejor entonces creo que la comunicación la dirigimos en ese sentido, siempre oficializar las cosas cuando las cosas están realmente confirmas, entonces a la afición le pido que estén tranquilos, que cuando hay un rumor no se vuelvan locos, muchas veces ese rumor es falso y que se guíen siempre por las confirmaciones oficiales.

Durante la temporada uno de esos puntos fuertes fue la creación de ese centro social para que todos los aficionados del Burgos CF se pudieran concentrar en ese local en la plaza de la Catedral. ¿Qué se sabe al respecto?

Lo primero que hay que saber es si Sanidad va habilitar ese tipo de reuniones para cuando comience la temporada pero nuestra intención sigue firme para que se cree ese centro de aficionados y local que habíamos planteado. La temporada pasada nos habíamos enfrentado un problema de stock y no tenía sentido abrir un local que no tenga indumentaria para vender pero bueno esta temporada con más tiempo al frente del club comenzamos a trabajar muchísimo antes ese tema.

Nosotros la temporada pasada llegamos al principio de mes de julio con un contrato firmado y no teníamos ningún tipo de recurso como para poder abordar otro cambio en indumentaria, entonces hoy nos encontramos en otra postura completamente diferente en la que el local va a poder ser abierto tranquilamente si Sanidad lo permite.