Félix Sancho, sorprendido porque se "normalice lo extraordinario"

El presidente del Hereda San Pablo Burgos, Félix Sancho, se ha mostrado sorprendido de que "se normalice lo extraordinario" después de que el equipo concluyera la Copa Intercontinental en Egipto como subcampeón, tras caer en la final ante el Flamengo brasileño.









"Parece que ser subcampeones del mundo en un deporte como baloncesto no valga para nada cuando requiere un enorme esfuerzo", ha reflexionado a preguntas de los periodistas sobre la situación del equipo, durante la firma del acuerdo de colaboración con el Centro Comercial El Mirador, patrocinador de la mascota del club, Dino.



"Sentimos presión en general, también de la afición, pero no acabo de comprender que se normalice el ser subcampeón del mundo, se me hace duro, porque es una situación completamente extraordinaria", ha añadido.



Sancho ha reiterado que el objetivo inicial del equipo es sumar, al menos, ocho victorias de los quince partidos que le quedan por disputar para asegurarse la permanencia en la Liga Endesa.





"Con ocho victorias el club estará salvado -para alcanzar 23- y me da igual cuáles", ha afirmado el presidente del Hereda San Pablo Burgos que ha querido restar una mayor trascendencia, de la que ya tiene, el choque del domingo en la pista del equipo que le precede en la clasificación, Real Betis.



"Es tan importante este partido como el de Murcia, Madrid o Barcelona", ha agregado, al tiempo que ha vuelto a insistir en que se cuenta con una plantilla "por encima de la media", para lo cual se realizó "todo el esfuerzo del mundo y se gastó todo el dinero y más de lo que se podía hacer", por lo que se ha mostrado "convencido" que incluso sumarán diez victorias.