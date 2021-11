Félix Alonso, entrenador del San Pablo Burgos: "Me quedo con que hemos sido capaces de remontar 14 puntos"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Félix Alonso, destacó este domingo que lo más positivo de la derrota frente al Barça es que el equipo fue "capaz de remontar 14 puntos" y, cuando peor estaba pasándolo, el equipo "tiró de orgullo para incluso intentar ponerse a un punto".



Para el leonés su equipo hizo "un esfuerzo titánico para volver a meterse en el partido", y se mostró orgulloso de que su equipo "no se viniera abajo tras ir 14 puntos por debajo", ya que en estas ocasiones "la diferencia pesa mucho y el tiempo se acaba".



"Ha sido un partido trabado y duro a nivel físico", apuntó el técnico del conjunto burgalés, quién añadió que "costó encontrar tiros" y destacó como punto de inflexión "los triples de Sanli", pues, a su juicio, "hicieron mucho daño y se acabó la gasolina" de su equipo.



Para el conjunto burgalés "no consuela haber hecho buen partido porque sigue siendo una derrota", apuntó Félix Alonso, que hizo hincapié en que "siempre se juega con intención de ganar, sea quien sea el rival".



Alonso agradeció el apoyo de la afición "para llevar en volandas al equipo" y añadió que "se necesitan constantemente para ganar partidos".



Respecto al parón por las ventanas FIBA, el técnico prefirió ser cauto es esperar "a ver cómo va el partido contra Gran Canaria" primero, que debe jugar el equipo tras varios días sin competición de clubes, ya que "unos cuantos se van con sus selecciones, hacen viajes largos y no se va a poder trabajar mucho".





Rabaseda: "Una lástima no haber dado la vuelta al marcador"





El jugador del Hereda San Pablo Burgos Xavi Rabaseda se lamentó en la rueda de prensa tras la derrota encajada ante el Barça que fue "una lástima no haber dado la vuelta al marcador" en un partido en el que el equipo estuvo "cómodo intentando remontar".



"Ha sido un partido difícil para nosotros tras la situación que estamos viviendo", apuntó el catalán, que destacó "la lucha y la entrega del equipo", algo que no se veía desde hace tiempo, y lo destacó como "lo más positivo" y "la vía para mejorar en el futuro".



Con el parón de selecciones, el equipo burgalés perderá hasta seis efectivos algo que provocará a juicio de Rabaseda "una vuelta complicada donde hay que empezar a ganar para conseguir sus objetivos".



Con este partido frente al Barça, el Hereda San Pablo Burgos "plantó cara", según Rabaseda, y "perdió una oportunidad de dar la sorpresa en un partido que no se espera, ante un Euroliga, que la gente cuenta como perdidos".



"La manera de jugar es ésta: con lucha. Hay objetivos para seguir luchando", destacó el escolta, que añadió que "las pérdidas de muchos balones y la facilidad para anotar de ellos" fue determinante.



"Las canastas fáciles de Sanli en el último cuarto tras rebote mas dos triples claves del jugador han marcado el partido", agregó, y destacó la labor del turco "tanto dentro como fuera de la pintura" como el punto de inflexión con el que el Barça "cerró el partido".





El argentino Gonzalo Corbalán debuta en ACB frente al Barça

El jugador argentino del Hereda San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán, debutó en La Liga Endesa en la derrota del conjunto burgalés ante el Barça, y se convirtió así en el septuagésimo cuarto jugador de esa nacionalidad en debutar en la competición española.



Con 19 años, 8 meses y 18 días, Corbalán ha disputado sus primeros 22 segundos con el conjunto burgalés en competición oficial tras haber sido convocado la anterior jornada ante el Unicaja Málaga.



"Ha sido una alegría muy grande poder debutar, aunque una tristeza que haya sido con derrota", señaló el argentino en declaraciones a EFE, y destacó que hay sido contra "un equipo tan grande como el Barça".



El jugador destacó su "mejoría entrenando con el primer equipo", con el que lleva entrenándose desde que llegó a España, y que en el partido de este domingo tuvo la oportunidad de saltar a la pista e intentó anotar en el único balón que tuvo, pero falló la canasta.



"Está viniendo todo más rápido de lo planeado", apuntó Corbalán, quien sí esperaba "entrenar pero no debutar este año".



Gonzalo Corbalán espera que "cada día sean más minutos y sean buenos para ayudar al equipo".