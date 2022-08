La exhibición de Carlos Rodríguez permite a su compañero Pavel Sivakov alzarse con la 44ª Vuelta a Burgos

El corredor de origen ruso y nacionalidad francesa Pavel Sivakov (Ineos) se proclamó campeón de la Vuelta a Burgos en el final en las Lagunas de Neila, tras hacer un tercer puesto de la quinta etapa, gracias a un gran trabajo de su equipo, especialmente del español Carlos Rodríguez, que le acompañó en las rampas de esta etapa hasta los últimos 500 metros.



La etapa fue para el campeón de Portugal, Joao Almeida (UAE Emirates), que atacó en la última curva para superar a Miguel Ángel López (Astana), que fue segundo, y escalar en la clasificación para cerrar el podium de la vuelta.



Solo hubo que esperar al paso por Puentedura en el kilómetro 13 para que se formara una escapada de hasta 17 unidades, ciclistas que transitarían por Covarrubias en el kilómetro 20 con 30 segundos de ventaja sobre el pelotón.

Quinta y última etapa de la cuadragésimo cuarta edición de la Vuelta ciclista a Burgos, con salida desde Lerma y llegada a las Lagunas de Neila.









Sin embargo, en el ascenso al primer puerto de la jornada, el Alto del Majadal de tercera Categoría, varios de los fugados serían alcanzados por el grupo y el resto lo harían en el descenso, no sin que antes el suizo Gino Mader (Bahrain) fuera el primero en cruzar por la pancarta de la cota puntuable por delante de James Shaw (Education First) y Mateo Fabro (Bora).



Habría que esperar por tanto a un nuevo intento de alguien dispuesto a la aventura, y para alegría de la carrera este no tardaba en llegar al paso por Quintanilla del Coco, localidad rodeada por montes calcinados en el incendio de la pasada semana que afectaba a los Sabinares del Arlanza.



Esta vez eran siete ciclistas los que probaban suerte: Gino Mader (Bahrain), con fuerzas tras ser el primero en coronar el Majadal, Joel Suter (UAE), Vadim Promskiy (Astana), Marco Frigo (Israel), Carlos Canal (Euskaltel), Jonathan Lastra (Caja Rural) y Jetse Bol (Burgos BH).



Pero el pelotón fue controlado por corredores del Education First y el Ineos del líder Pavel Sivakov, que consiguieron anular la escapada.



La tercera escapada ya fue la definitiva, con los corredores Jetse Bol (Burgos BH), Marco Frigo (Israel Team) y el gallego Carlos Canal (Euskaltel Euskadi).



Además, en esta ocasión el pelotón sí les daría tregua y optaría por calmar su ritmo de pedaleo y dejar hacer llegando a tener una máxima de 4:17 de ventaja .

Alcanzaban así los escapados el Alto de Arroyo (km. 106), de 3.ª Categoría, por el que pasaba en primer lugar Marco Frigo por delante de Jetse Bol y Carlos Canal, con una renta aún de 3:40 minutos, pero a partir de ahí el pelotón ya empezaría a acelerar su marcha para de forma ya importante ir recortando las diferencias.



En la bajada del Collado de Vilviestre, Carlos Canal probó suerte en solitario y a falta de 9 kilómetros para coronar las Lagunas de Neila, Frigo adelantó para enviar ser cogido por el pelotón.



Pero a falta de 7 kilómetros, las primeras unidades del pelotón dieron caza al italiano y fue el momento en el que Chris Harper sacó unos metros de ventaja de un pelotón que estaba formado entre otros por Vincenzo Nibali, Rubén Almeida Guerreiro, Alejandro Valverde o el líder, Pavel Sivakov.



Las fuerzas empezaron a faltar a Harper y a falta de 2,5 kilómetros Carlos Rodríguez se puso a tirar del pelotón para Ineos y justo fue cuando Miguel Ángel López (Astana) probó suerte en una subida que ya conoce pues ganó en una ocasión, pero Ineos estaba muy organizado y a falta de 1,5 kilómetros se quedó un grupo de 6 que se jugarían la carrera



Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Miguel Ángel López se quedaron por delante y el español del Ineos llevo a Sivakov hasta los últimos metros, cuando encadenó Joao Almeida.



El portugués atacó a 500 metros de meta y los dos Ineos se quedaron atrás pero no recortó tiempo suficiente a pesar de entrar en primer lugar a la meta, muy seguido por Miguel Ángel López y en tercer lugar Pavel Sivakov que defendió hasta el final el maillot morado.





Pavel Sivakov: "Veníamos a por la general y lo hemos conseguido"

El corredor francés del Ineos Pavel Sivakov, ganador de la Vuelta a Burgos, apuntó que se ha cumplido el objetivo del equipo, "la general".



"Veníamos a por la general y lo hemos conseguido", confesó el ciclista, que agradeció el triunfo "al equipo, es increíble y lo ha dado todo" y además reconoció que "han tenido controlada en todo momento la carrera", por lo que el líder de la general tuvo aún un trabajo más fácil.



El corredor se queda con ganas de "conseguír la victoria" en las Lagunas porque tenía "buenas piernas", pero "Joao Almeida venía muy fuerte".



"Llego a la Vuelta a España en muy buen estado de forma", señaló el corredor, que tratará de seguir ampliando su palmarés en al ronda española.





Joao Almeida: "Sabía que tenía que atacar para arañar segundos"

El corredor portugués del UAE Emirates Joao Almeida apuntó tras ganar la última etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos que sabía que era necesario "atacar para poder arañar segundos" al líder Pavel Sivakov, a la postre vencedor final de la prueba.



"He hecho un movimiento casi al final, conocía el puerto", confesó el portugués, que reconoció que "el inicio en la primera etapa no fue bueno", pero le sirvió para ser segundo clasificado en la general final.



Este sábado usó un plan en el que "dejó a los tres detrás" porque "la victoria en la general estaba cerca" y tenía "el puerto muy estudiado".



"Estoy preparado para la Vuelta a España", apunto Almeida, que reconoció que "esta carrera ha servido para coger confianza" y poder mejorar "de menos a más".