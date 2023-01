Epi se reencuentra con el San Pablo Burgos: "Esperemos que Burgos no haya conseguido el cambio que busca"

El entrenador del Leyma Básquet Coruña, Diego Epifanio, se reencontrará este viernes con el San Pablo Burgos, el equipo de su ciudad, al que llevó a la ACB en 2017 y que no está cumpliendo las expectativas esta temporada tras el descenso a la LEB Oro, donde espera que no haya conseguido "el cambio" que busca con el cambio de titularidad en su banquillo.



"Son una de las mejores plantillas de la competición, si no la mejor. Tienen un problema en el sentido de que quizás esperaban estar más arriba, y eso ha traído consigo el cambio de entrenador. Esperemos que este fin de semana aun no hayan conseguido el cambio que buscan, porque estoy convencido de que hay mucho trabajo detrás y tienen una plantilla con muy buenos jugadores", dijo en rueda de prensa.



Epifanio afirmó que sus jugadores debe "intentar competir de tú a tú a un gran equipo, con muchas virtudes", que presenta el mismo balance (9 victorias, 7 derrotas).

"Vamos a tener que estar pendientes de muchos jugadores. Tienen una gran plantilla, pero sobre todo están destacando Rupnik; los dos escoltas, los dos Álex (Barrera y López) creo que están haciendo una temporada muy buena; y tienen factores diferenciales como pueden ser Hermanson, Kacinas y Mahalbasic", explicó.



"Solo he dicho 6 nombres pero creo que en la plantilla de San Pablo nos puede complicar la vida cualquiera. Nos va a exigir mucho a nivel de focalizar la atención en las situaciones individuales que tiene cada jugador, en intentar parar su talento e intentar explotar nuestras virtudes: pelear el rebote en los dos aros, intentar tener nuestro ritmo, que nos sintamos cómodos, compartir el balón y tener acierto", añadió.



Después de la derrota en Palencia (89-82), el técnico ha percibido una "muy buena reacción" en sus jugadores".