Eneko Undabarrena, capitán del Burgos CF: "Es una oportunidad de oro"

El capitán del Burgos CF, Eneko Undabarrena, afronta el duelo de este domingo ante el Bilbao Athletic (domingo, 20h. Estadio Francisco de la Hera, Almendralejo (Badajoz), “con la mayor de las ilusiones”. Afirma que “saber que encima mañana van a estar aquí con nosotros muchos aficionados para nosotros es un privilegio y una responsabilidad”.





El centrocampista señala que “la plantilla, al igual que el míster y toda la ciudad, estamos muy ilusionados” ante el partido ante el equipo vasco, que podrás seguir en directo en COPE Burgos, con una programación especial desde las 19:30 horas, a través del 837 de onda media, cope.es/burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos, con imágenes en directo desde Extremadura y Burgos. “Para nosotros es una oportunidad de oro, no te diría que única pero sí es verdad que con el tiempo se demuestra que llegar a estos puntos es mucho más complicado de lo que parece”, recalca.

La palabra que está en boca de todos los miembros del conjunto burgalés es ilusión. “Lo que vimos la semana pasada fue algo magnífico, que a pesar de que hubo mucho sufrimiento, luego lo disfrutamos muchísimo, entonces estamos muy esperanzados y con muchas ganas de mañana”, dice Eneko.

En cuanto al Athletic, comenta que “los sigo mucho porque al final el grupo vasco lo he seguido siempre, tengo muchos amigos y es un filial que, sobre todo, compite muy bien, no es el típico filial que quiere la posesión sí o sí, es un filial que compite bien, que es vertical, que te quiere hacer daño y al final creo que esos son los equipos que mejor compiten. Tienen muchas armas arriba para hacer daño, que es lo que han hecho durante todo el año, pero intentaremos contrarrestarlo”. Confía en que mañana, por la hora del partido, “no hará tanto calor” como el día del Calahorra. “La semana pasada sí que es cierto que el calor evidentemente te genera una fatiga a la que quizás no estés habituado pero a la hora que es mañana no creo que sea excusa, aunque en nuestro contexto gusta mucho más el frío pero no hay inconveniente alguno”.

Undabarrena insiste en que esta final por el ascenso a Segunda División “motiva por el contexto. Sabemos que son 14 años sin un playoff a Segunda y 20 años del último ascenso, hay que remar mucho y al final quedamos 8 equipos para 4 plazas. Éramos 102 equipos y se han quedado por el camino muchos y muy fuertes. Eso, sumado al contexto del club, de la ciudad, creo que da mucho valor a todo lo que hemos hecho. A quien no le gustaría hacer historia aquí, estamos ilusionados”.

Sobre los de Lezama, apunta que “no hay que olvidar que delante tenemos un filial en el que se están creando jugadores para competir en lo más alto y varios ya han debutado con el primer equipo”. Para contrarrestarlo, el capitán apunta a “otras cosas, como la experiencia o el saber estar en determinados momentos”, sin restar mérito a jugadores que en unos meses van a estar en lo más alto.













Eneko ha querido poner en valor “el privilegio de representar a un club, a una ciudad y a mucha gente y creo que nos da todavía mucha más moral, saber que llevamos haciendo temporada con la mayor de las ilusiones y saber que encima mañana van a estar aquí con nosotros pues para nosotros es un privilegio no en una responsabilidad”.

Y a los aficionados, a los que viajan y a los que no han tenido esa suerte, Undabarrena les dice que se ilusionen. “Creo que es algo muy bonito, ellos saben la dificultad que tiene llegar hasta aquí después de tantos años, así que vivan mañana el día con mucha ilusión, que vean o escuchen el partido, que sufran, que disfruten, que para eso está y nosotros le representaremos con el mayor orgullo posible y esperanzados de que mañana sea un día histórico para todos”.