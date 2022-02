El Hereda San Pablo Burgos recibirá la visita del actual líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, el domingo 13 de marzo, desde las 18:30 horas, en el Coliseum. Los de Paco Olmos medirán fuerzas con los de Pablo Laso en uno de los partidos más esperados del curso, que ha sido declarado como Día de Ayuda al Club, y que será el primer encuentro desde el inicio de la pandemia en el que el pabellón burgalés podrá acoger al 100% de su aforo.

Entradas para los abonados

Las entradas de abonados para el partido entre el Hereda San Pablo Burgos y el Real Madrid estarán disponibles con los siguientes precios:

Primer anillo – Tarifa única: 15€.

Segundo y tercer anillo: Senior (Nacidos hasta 1954): 10€. Adulto (Nacidos entre 1955 y 2001): 10€. Juvenil (Nacidos entre 2002 y 2005): 10€. Infantil (Nacidos entre 2006 y 2015): 5€.



Los abonados de diversidad funcional deberán adquirir entrada al precio de 15 euros. Por su parte, los abonados de grada de pista y de los palcos de pista no necesitarán adquirir entrada, puesto que el precio del Día de Ayuda al Club se encuentra incluido dentro del coste del abono.

IMPORTANTE: Todos los abonados tendrán reservada su localidad hasta el martes 8 de marzo, a las 14:00 horas. Superado este plazo, los asientos de aquellos que no hayan adquirido entrada quedarán liberados para la venta al público general. No obstante, para los abonados que no adquieran entrada en este plazo pero deseen hacerlo posteriormente, se respetará el precio asignado, aunque la disponibilidad de su asiento no está garantizada. En este caso se les reubicaría en el lugar más cercano disponible a su zona habitual.

Entradas para los no abonados

Además de las localidades que no sean adquiridas por los abonados, el club establecerá un número de entradas a la venta para los no abonados, que completarán el 100% de aforo permitido en el Coliseum, para las que se han estipulado los siguientes precios:

Primer, segundo y tercer anillo: Senior (Más de 65 años): 35€. Adulto (19 a 65 años): 40€. Juvenil (15 a 18 años): 35€. Infantil (5 a 14 años): 30€.

Grada de pista - Tarifa única: 60€.

Venta física y online

La venta física de las entradas para el encuentro ante el Real Madrid estará disponible a partir de este miércoles 23 de febrero, a las 10:00 horas, en las oficinas del Hereda San Pablo Burgos (calle Juan Albarellos, 2, 1º; junto a la avenida del Cid). El horario de lunes a jueves será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y el de viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Por otro lado, se abrirá igualmente la venta online en la página web del club castellano: https://www.sanpabloburgos.com/es/proximos-partidos. Los abonados ya tienen creado su registro, por lo que deberán acceder con su usuario y contraseña habituales.

