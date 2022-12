El Eibar remonta un gol de Gaspar Campos y evita el liderato del Burgos

El Burgos CF se dejó otros tres puntos en El Plantío en la visita del Eibar que consiguió dar la vuelta al marcador (1-2) en un partido en el que los locales se adelantaron gracias al tanto de Gaspar Campos en la primera parte, pero la insistencia del Eibar le sirvió para dar la vuelta al marcador y terminar sumando tres puntos vitales.



El árbitro no vio penalti en una jugada en el descuento de Curro que podía haber sido el empate y el Burgos se olvida del liderato y deberá esperar a un nuevo tropiezo de Las Palmas para hacerse con él, sin embargo, a pesar de la derrota, seguirán segundos en la clasificación.



El Eibar puso desde un principio en apuros al Burgos, probando a Caro desde lejos primero Tejero y después Bautista que se le fue por muy poco, mientras que Mumo probó a Luca en la otra portería, aunque los de Gaizka Garitano dominaron el encuentro.



Calero tuvo que improvisar después de que Bermejo recibiera un golpe en el rostro que le impidió continuar y tuvo que ser sustituido por Mourad.



El Burgos aprovechó que la defensa del Eibar se durmió y Gaspar Campos recortó para disparar y meter en la portería de Luca Zidane el primer gol por la escuadra y dejar a los locales por delante en el marcador antes del descanso.



Tras el parón, Stoichkov estuvo a punto de empatar el partido nada más dar comienzo la segunda parte, pero la delantera del Eibar, se encontró una y otra vez con Caro, pues los de Garitano lo intentaron de todas las maneras y en la más inesperada, Stoichkov remató un balón que Caro no despejó tras un córner igualando el choque.



Los visitantes buscaron el segundo pues el empate no les valía y cuando a penas quedaban 3 minutos, un balón en profundidad llegó a Corpas que dejó de primeras para Leschuk, quien no perdonó y puso por delante al equipo de Garitano.



En el descuento, Curro cayó en el área y el conjunto burgalés reclamó penalti pero el colegiado entendió que no hubo y el juego siguió a pesar de que el equipo local protestó hasta la finalización del partido.



-Ficha técnica:



1 - Burgos CF: Caro, Borja González (Areso, min 75), Córdoba, Elgezabal, Zabaco (Raúl Navarro, min 68), Matos, Curro, Atienza, Mumo (Grego Sierra, min 68), Gaspar Campos (Artola, min 75) y Bermejo (Mourad, min 27).



2 - SD Eibar: Luca, Tejero (Correo, min 61), Berrocal, Arbilla, Ríos Reina (Leschuk, min 61), Nolaskoain, Javi Muñoz, Corpas, Stoichkov, Vadillo (Troncho, min 79), y Bautista (Imanol, min 61).



Goles: 1-0 M. 37: Gaspar Campos. 1-1 M.75: Stoichkov. 1-2 M.87: Leschuk.



Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó a Mourad (min 42), Zabaco (min 47), Curro Sánchez (min 93), Matos (min 95) y por los visitantes, a Vadillo (min 40) Rober Correa (min 74).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9.127 espectadores.