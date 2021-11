Cuatro atletas burgaleses defenderán con "orgullo" su papel en el Cross de Atapuerca

La cuenta atrás para el XVII Cross de Atapuerca ya está en marcha. Este domingo, 14 de noviembre, los mejores atletas de cross del mundo acudirán al circuito del 'Centro de Arqueología Experimental - el CAREX de Atapuerca, una cita que no se pudo disputar el pasado año tras el parón por la pandemia pero que vuelve con estrictas medidas sanitarias.

Todos los corredores, hasta que se dé el pistoletazo de salida, tendrán que llevar puesta mascarilla. Se establecerán sistemas de seguridad para la salida y entrada al recinto y no se colocarán expositores ni habrá venta de productos alimenticios.

El campeón de España de Cross 2021, Carlos Mayo, estará este domingo junto a Ouasim Oumaiz, ganador de la última edición, la del 2019.

Y en Atapuerca también habrá presencia burgalesa. Como el atleta Jesús Gómez que asegura que es “un orgullo siempre traer aquí a los mejores atletas a nivel internacional y nacional” pero que no tiene por objetivo hacer grandes cosas en este cross sino tomárselo como preparación para otros compromisos. “No voy a optar a la clasificación para representar en el campeonato Europa. Mi planificación va enfocada a la pista cubierta y luego al aire libre. Lo tendría muy difícil para entrar en la selección absoluta de cross, una posibilidad sería el relevo mixto pero me voy a decantar por la pista cubierta así que voy a correr en Atapuerca como preparación”, señala.

Cristina Ruiz, campeona de España de cross sub-23 este mismo año, aseguraba que “echaba de menos” esta cita pero recuerda que esta no será una prueba principal para estar en Europa aunque servirá para sumar puntos. “Mi objetivo sí que es estar en el Campeonato de Europa y es mi último campeonato Europa como Sub-23. Este año cambian un poco los criterios y se da especial importancia al Cross de Itálica que será el próximo fin de semana, después de Atapuerca, entonces Atapuerca tiene un poco menos de importancia que otros años pero es importante también lograr un buen puesto para estar en esa selección por criterio técnico” apunta la burgalesa.

Por su parte, Lidia Campo reconoce que “marcamos en rojo en el calendario” el día del Cross de Atapuerca. No tiene como objetivo estar en el europeo pero va con buenas sensaciones. “Vamos a luchar en hacer la mejor posición posible en Atapuerca. Ojalá pueda estar luchando con las españolas entre las 10 mejores. Esa sería una buena plaza para mí”, afirma Campo.

Y otro destacado burgalés será Daniel Arce, que viene motivado al competir en casa. “Para Atapuerca me estoy guardando unas balas porque corriendo con mi público y en mi ciudad me va a dar un plus, una fuerza extra, y esperemos estar entre los mejores atletas españoles”, concluye.