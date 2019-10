Contundente derrota del UBU - TPF (4-1) contra el Vincios

No hubo recompensa en forma de puntos en el desplazamiento del UBU TPF a tierras gallegas, donde se rendía visita al conjunto de Vincios, un equipo muy duro cuando actúa como local, y que en esta ocasión volvió a demostrarlo. Las nuevas incorporaciones de la plantilla gallega, respondieron a las expectativas y se repusieron del primer choque, donde Cazacu venció con claridad al chino Zhao Tiaming ( 3/0 ), pero luego todo fueron dudas y los burgaleses no estuvieron muy acertados, de ahí la derrota. No fue la tarde de Carlos Caballero, el jienense del UBU TPF, se encontró incómodo en todo momento, y apenas pudo hacer frente al buen juego mostrado por el portugués del Vincios, André Silva, gran protagonista del partido.

A continuación, el joven burgalés, Miguel Nuñez, que realizara hace una semana un fantástico duelo ante los vascos de Irún, estuvo irregular e inseguro con la bola, lo cual le impidió poder conseguir el triunfo parcial ante el gallego local, Martín Pintos, en un partido que era vital para los intereses del UBU TPF. Con dos a uno en contra, volvían a la palestra Cazacu y Silva, que ofrecieron un partido espectacular y lleno de tantos geniales, el rumano se puso dos a cero por delante, pero el portugués se rehizo y demostró su calidad, para llevarse el choque en cinco sets y poner el partido del lado de su equipo. Poco pudo hacer Miguel Nuñez ante el chino Zhao Tiaming, cayendo en tres sets y dejando por lo tanto los puntos en juego en la localidad gallega.

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

No le fueron mejor las cosas a las chicas del UBU-TPF, que se vinieron de vacío de Andalucía.

SABADO

TECNIGEN LINARES 4 & UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF 2

DOMINGO

HUJASE CLINICA CAMARA 4 & UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF 2

Las chicas burgalesas cedieron en el dos partidos del doble desplazamiento a tierras andaluzas. En el encuentro disputado en la tarde del sábado en Linares, el equipo local, Tecnigen, fue mejor que el UBU TPF, donde la joven burgalesa Elvira Rad, no mostró su nivel de juego habitual, y no pudo puntuar, lo cual el equipo notó, y a pesar de las dos victorias parciales de la rumana Dranca Codruta, llegó la derrota por ese 4-2 definitivo. Ya en la mañana del domingo, otro hueso duro de roer, el Hujase Clínica Cámara de Jaén, que cuenta en sus filas con una excelente jugadora india, Deb Oishwariya, la rumana Simova Sabu y una joven junior Nerea García, en resumen, un equipo muy compensado.

El encuentro estuvo francamente igualado, pero un punto de Codruta y uno de Elvira Rad, fueron insuficientes para lograr algo positivo, la tercera jugadora del equipo, que debutaba esta temporada en división de honor, no pudo puntuar, y al final se consumó la derrota por 4 / 2. Son ya cinco los encuentros jugados, y el balance son tres victorias y dos derrotas, que dejan al equipo segundo en la clasificación por detrás del líder Son Cladera (Mallorca).