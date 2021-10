Celia Antón protagoniza el vídeo promocional del XVII Cross Atapuerca (Burgos)

Celia Antón protagoniza este año el vídeo promocional del XVII Cross Atapuerca en el que el Instituto provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos ha querido enfatizar este año un mensaje de amor por el atletismo y por la humanidad, según informaron hoy fuentes de la organización.

El vídeo comienza con una imagen de Celia Antón caminando descalza por las excavaciones de Atapuerca y con una serie de mensajes breves y contundentes: “Se que lo has pasado mal”, “Nadie se esperaba algo así” y un “Nos tuvimos que separar”, en clara alusión al parón obligado el año pasado por la pandemia del COVID-19.

La atleta arandina, que ha corrido y ganado en todas las categorías de Sub12 hasta la Sub20, se encarna en los propios yacimientos burgaleses que son Patrimonio de la Humanidad y habla ya como una ‘veterana’. En una sucesión de imágenes de los yacimientos y del circuito en donde aparecen atletas de todas las edades y nacionalidades, la voz en off de Antón dice que “el atletismo es el deporte que más se asemeja a la propia vida, con sus altibajos, tristezas, alegrías, triunfos” y, sobre todo, por “su respeto y empatía por los demás”.

Como en años anteriores, el vídeo promocional, que se ha convertido ya en un clásico, destaca los valores que transmite el atletismo y el deporte en general y anima a participar en la prueba, considerada una de las mejoras citas de campo a través que se disputan en el mundo. Además, este año se da un mayor protagonismo a las atletas, a las que Celia, encarnada en Atapuerca, les interpela directamente: “Sabía que volveríamos a estar juntas. Sois atletas. Amáis lo que hacéis. Ha llegado el momento de reencontrarnos”.

Por último, el vídeo concluye con el clásico ‘vuela sobre Atapuerca’ en una imagen de Celia Antón con los ojos cerrados y con las zapatillas en la mano. “Coge velocidad y vuelve a despegar. Vuela sobre mí. Vuela sobre Atapuerca”.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar en el XVII Cross Atapuerca ya están abiertas hasta el próximo 3 de noviembre, en el caso de los atletas de colegios y clubes de las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Popular y, hasta el 7 de noviembre, para los atletas con licencia Nacional o Territorial por Castilla y León de las siguientes categorías: sub18; sub2, Absoluta y Máster.

La prueba, organizada por Diputación de Burgos a través del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) se celebrará el próximo domingo, 14 de noviembre, en el circuito del 'Centro de Arqueología Experimental - CAREX de Atapuerca, a partir de las 10,45 de la mañana. Todas las inscripciones se tendrán que tramitar a través de la web www.crossatapuerca.com. Este año podrán inscribirse cuantos atletas, escolares y colegios lo deseen de las categorías Sub 10 (Benjamín), Sub 12 (Alevín), Sub 14 (Infantil), Sub 16 (Cadete), masculinas y femeninas.

Por su parte, los atletas populares deberán abonar, utilizando la pasarela de pago seguro de la Diputación, una cuota de 5 euros por la que tendrán derecho al dorsal y a una bolsa del corredor. Una vez finalizado el plazo de inscripción el día 8 de noviembre se publicara el listado de inscritos en la web: www.crossatapuerca.com. El día 9 de noviembre, hasta las 24 horas, se abrirá un plazo de reclamación sobre las inscripciones realizadas y, por último, el 10 de noviembre se publicara el listado definitivo con el dorsal ya asignado.