Cartagena - Burgos CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Cartagena, con Álex Gallar, Richard Boateng y Shinji Okazaki de nuevo disponibles, recibirá este domingo al Burgos Club de Fútbol en un partido en el que el cuadro blanquinegro esperar dar la versión que suele ofrecer en casa y que se aleja de la que se le ve a domicilio, todo ello para sumar tres puntos en LaLiga SmartBank que le hagan seguir alejado de los puestos de descenso, que es su objetivo prioritario.

















La jornada del campeonato le llega al Efesé siendo el undécimo clasificado con 22 puntos, seis por encima de los puestos que condenan a la Primera RFEF Footters y a cuatro de la promoción de ascenso a LaLiga Santander, situación en la que ha quedado tras perder por 2-0 en el campo del Girona Fútbol Club, y "con hambre y ambición", como ha indicado el entrenador Luis Carrión, quien es consciente de que tendrán que "hacer un buen trabajo para conseguir la victoria porque enfrente habrá un buen rival, complicado de batir y aguerrido".

También es muy importante, según el preparador barcelonés, la solidez defensiva de la que está adoleciendo su equipo.









Este nuevo compromiso lo podrá disputar el extremo Álex Gallar, ausente en Gerona por una cláusula en el contrato de cesión del cuadro gerundense que le impidió participar en ese choque. Igualmente estarán a disposición de Carrión el centrocampista ghanés Richard Boateng, quien arrastraba molestias en un pie; y el delantero japonés Shinji Okazaki, quien jugaría con una máscara protectora al fracturarse el maxilar en el encuentro ganado por 3-1 ante el Málaga hace un par de semanas.













En el capítulo de ausencias hay que apuntar en esta jornada la del centrocampista Pablo Clavería, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y esta baja se une en principio a las de los defensas Antonio Luna y el uruguayo Gastón Silva y los extremos Nacho Gil y el belga Andy Kawaya.













El Burgos CF buscará cambiar sus resultados como visitante, ya que según señaló el técnico Julián Calero "es muy mejorable" lo que está haciendo el club lejos de El Plantío.













Calero fue muy crítico con el rendimiento del equipo como visitante y señaló que el Burgos tiene que "crecer y volver a ser competitivo" como ocurre en su campo.

















Con respecto al rival, el Cartagena, aseguró que, como su equipo, ellos también se crecen en su casa.













Por otro lado, el equipo burgalés deberá adaptarse a un horario poco habitual para el equipo, las dos de la tarde.













Esta situación fue calificada de problema por Calero pues "hay que comer cuatro horas antes y nadie está acostumbrado a eso" y aunque se están adaptando "hay dudas de cómo va a reaccionar el equipo".













De nuevo Calero no tendrá bajas en su plantilla aunque deberá decidir si apostar por un once similar al de las últimas jornadas donde ha dado descanso a algunos jugadores o volver al once tipo que comenzó la temporada.





HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la decimoséptima jornada de Segunda División entre el Cartagena y el Burgos CF se disputará este domingo 21 de noviembre a las 14:00 horas en el Estadio de Cartagena. Será dirigido por el colegiado Gorka Sagués Oscoz, del comité vasco.





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL CARTAGENA - BURGOS CF

La decimoséptima jornada de La Liga SmartBank entre el Cartagena y Burgos CF se podrá escuchar en directo en radio convencional y online a través de Internet en COPE Burgos este domingo 21 de noviembre desde las 13:30h, a través del 837 de onda media, cope.es/burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.









También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.





POSIBLES ALINEACIONES

Cartagena: Marc Martínez; Julián Delmás, David Andújar, Pablo Vázquez, De la Bella; Bodiger, Richard Boateng, Álex Gallar, Dauda; Okazaki y Rubén Castro.





Burgos: Alfonso Herrero, Alvaro Rodríguez, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Elguezabal, Andy, Valcarce, Saúl Berjon, Juanma y Alegría.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz, del comité vasco.

Campo: Estadio Cartagonova.

Hora: 14.00.