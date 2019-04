Carlos Barbero es desclasificado en la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León

El ciclista burgalés Carlos Barbero (Movistar), que fue desclasificado por una maniobra irregular en el esprint de la meta de Castrojeriz en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León disputada ayer, se mostró contrariado por el criterio de los jueces, máxime después del gran trabajo de su equipo. “El segundo clasificado, Enrique Sanz, comentó que él no había visto nada raro, pero la decisión es evidente que ya está tomada y no hay muchos más que hablar”, declaró.

Tras visionar en repetidas ocasiones los metros finales de la etapa, los jueces consideraron que Barbero se cruzó de forma irregular en la trayectoria de Enrique Sanz. La decisión finalmente tomada relega al burgalés al quinto puesto en la etapa -último del grupo de escapados que se jugaron la victoria final- pero en la general se le sitúa en la décima posición al conllevar la sanción una penalización añadida de tiempo, según confirmó la organización.

Barbero, pese a que la victoria de etapa finalmente no se materializó, destacó el "gran trabajo" del equipo, que en los últimos kilómetros logró situar a cuatro corredores en la fuga de diez que acabaron disputándose la victoria. En este sentido dijo Movistar tuvo en todo momento el control de la carrera y también en la fuga, a pesar del viento y la lluvia que provocó que se rodara por debajo del peor de los horarios previsto.

A su vez, afirmó que aunque no pudiera finalmente adjudicarse la primera etapa, el trabajo para él un "plus". El velocista no olvida que el pasado año quedó segundo en la clasificación general tras perder el liderato en la última etapa tras una fuga de Rubén Plaza.