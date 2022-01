Calero, entrenador del Burgos CF: "Lo teníamos absolutamente controlado"

El entrenador del Burgos, Julián Calero, lamentó que su equipo se fuera del Anxo Carro sin puntuar ante el Lugo porque tenían el partido "absolutamente controlado" y un error, en referencia a un pase atrás de Álvaro Rodríguez que penalizó el hispano-boliviano Jaume Cuéllar, le supuso la derrota (1-0).



"Lo teníamos absolutamente controlado, dominando mucho tiempo en campo rival, ellos no eran capaces de generar en transiciones, pero cometimos un error y en el fútbol profesional se pagan caros. No te puedes equivocar o te tienes que equivocar muy poco; si te confundes de forma rotunda, te castigan", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.



Calero consideró que el equipo estaba sintiéndose "fuerte" en su visita al Lugo, pero al final, tras el gol, se "embarulló" su juego y no pudo reaccionar.



El Burgos pagó el error de Álvaro Rodríguez, pero su técnico le restó responsabilidad individual.



"Aquí somos todos uno. En los aciertos y en los errores estamos todos. No vamos a señalar a nadie (en los errores) ni a encumbrar a nadie cuando lo haga muy bien", zanjó.





Albés: "34 Son muchos puntos, a principio de liga diríamos guau"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, reconoció que 34 puntos, los que lleva su equipo, son "muchos", por encima de las expectativas que tenía para estas alturas de campeonato cuando comenzó la temporada.



"Son muchos puntos, es la realidad. Si nos lo hubieran dicho a principio de temporada diríamos guau. Somos el segundo presupuesto más bajo, la palabra equipo está por encima de lo individual, y hablo de todas las personas que rodean al club, el cuerpo técnico, médico, la afición, todos en la misma línea", comentó en la rueda de prensa posterior al choque con el Burgos.



El técnico dijo que en el equipo gallego van a ser "humildes pero atrevidos" hasta el final de la temporada después de haber enlazado por primera vez diez partidos seguidos sin perder en LaLiga SmartBank con su victoria ante el Burgos (1-0).



"Fue un partido difícil, ante un rival que venía de hacerle cuatro goles al Leganés. Los hemos limitado bien, no del todo finos que queríamos. Hemos sido mejor a los puntos, si fuera boxeo, y hemos aprovechado un error suyo", admitió.



Albés dijo que la "idea" en las últimas jornadas del mercado es "poder sumar algún efectivo" tras la venta de Gerard Valentín al Huesca para, "por lo menos, igualar o estar cerca" de lo que era el equipo con el extremo catalán.



Su sustituto ante el Burgos fue el hispano-boliviano Jaume Cuéllar, que desequilibró el partido y al que dio confianza: "con cariño, y con el palo de vez en cuando, hay que conseguir que crezca".