Calero, entrenador del Burgos CF: "Hay que tratar al Alcorcón con el mismo respeto que al primero"

El entrenador del Burgos CF, Julián Calero, ha reclamado en su comparecencia ante los periodistas el "máximo respeto" hacia su rival de mañana, el colista de LaLiga SmartBank, el AD Alcorcón, a pesar de la diferencia de veinte puntos que separa a ambos equipos.



"Hay que respetarle como si fuera el primer clasificado y eso es una labor mía, porque si no hacemos eso no seremos superiores a nadie", ha recalcado el técnico madrileño que volverá a enfrentarse contra su hijo, Iván Calero, después de haberlo hecho ya esta temporada cuando el jugador militaba en las filas del Málaga CF.



Sobre esta circunstancia ha reconocido que es una situación "extraña, porque si estás en la misma categoría puede producirse con los partidos en cada campo, pero en diferentes equipos la misma temporada es extraño, pero hemos hablado poco de fútbol porque ambos mantenemos el máximo respeto".



Calero ha recordado que su rival de este viernes en El Plantío, pese a no enderezar el rumbo, ha mostrado una imagen bien diferente ante rivales como el UD Ibiza, CD Mirandés o CD Leganés, que se han decidido, dijo, "por detalles que siempre han caído del otro lado".



De hecho, se encontrará a un conjunto alfarero totalmente transformado en la fisonomía de su plantilla con un gran número de refuerzos "lo que genera ilusión y energía renovada, cabezas limpias y por eso será un partido muy difícil ante un equipo que quiere y va a intentar ganarte y que se juega mucho".



En este sentido, se ha mostrado convencido que "no están mirando los números, sino que intentan ir cada partido a competir bien, ganando terreno".



De cara a la cita de mañana ha vuelto a ejercitarse con la plantilla tras superar el Covid-19, Unai Elgezabal, mientras que Ernesto, pese a que sigue con molestias ha dejado tan solo como única ausencia confirmada la del lesionado de larga duración Raúl Navarro.



Sobre el reciente mercado de inverno el técnico burgalesista ha reconocido las dificultades para haber encontrado los refuerzos que estuvieron buscando aunque precisó que "si el equipo ha sido capaz de pelear hasta ahora, a esta naranja aún le queda zumo y hay que exprimirla más".