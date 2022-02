Calero, entrenador del Burgos CF: "A Eibar hay que ir con maquinaria pesada, con pico y pala no llega"

El entrenador del Burgos CF, Julián Calero, ha sido explícito en su comparecencia ante los periodistas previa a la visita del domingo a Ipurúa para jugar contra el Eibar, que afrontan "con maquinaria pesada porque con pico y pala no será suficiente".



El técnico madrileño ha mostrado la cara más ambiciosa al afirmar que irán a visitar al líder de LaLiga SmartBank "con cara de enfrentarse a ellos, no de perdedores y con el rabo entre las piernas, porque en caso contrario no habrá opciones".



De su rival valoró que "dominan lo que tienen que hacer y además lo hacen y les sale", al tiempo que insistió en que el conjunto de Gaizka Garitano "maneja muchos registros y todas las fases del juego lo que demuestra que hay mucho trabajo detrás".

Lejos de amilanarse por la trayectoria del equipo eibarrés, Calero considera que la visita a Ipurua es "una oportunidad, como todas, de ganar puntos" y confía en que, a pesar de tener encarrilada la permanencia con una distancia de doce puntos con el descenso deben "sacar brillo a todo lo hecho, porque si no será barro".



A pesar de haber perdido en la primera vuelta en El Plantío (0-1) con tanto de Corpas en el tramo final, el técnico burgalesista espera que el choque de mañana tenga muchas similitudes después de que en el primer enfrentamiento viera a su equipo "por primera vez siendo capaz de equilibrar el partido y si se repite, habrá opciones".