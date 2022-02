Calero destaca la "calidad individual" de la UD Las Palmas

El entrenador del Burgos CF, Julián Calero, ha destacado, en su comparecencia ante los periodistas, la "calidad individual" de los jugadores de su próximo rival, la UD Las Palmas, al que se enfrenta a domicilio el próximo domingo.



"En cuanto a calidad individual no hay ninguna plantilla mejor, puede ser igual, pero especialmente en talento ofensivo difícilmente", recalcó.



Desde su punto de vista, tanto con Pepe Mel en el banquillo, como ahora con su sucesor Francisco Javier García Pimienta, el equipo tiene un estilo "muy combinativo, propio de sus jugadores", aunque el extécnico del filial azulgrana, fiel a su escuela, ha introducido, dijo, "algunas cosas, matices que aún están en proceso".



Calero, que podrá contar con toda su plantilla disponible, con la única ausencia del lesionado Raúl Navarro, ha reconocido que el debe de su equipo sigue siendo el escaso bagaje de puntos a domicilio -cuarto peor de LaLiga SmartBank- y que contrasta con su solidez como local en El Plantío.



En todo caso, considera que en sus dos últimas visitas a Valladolid y Lugo, saldadas ambas con derrota por la mínima (1-0), su equipo "hizo cosas suficientes para haber podido sumar algo y puntuar, pero no se han dado".



A pesar de este pobre balance, el técnico burgalesista huye de "que se genere ningún trauma, porque lo importante es conseguir puntos, no dónde, ni cómo, ni en qué circunstancias, aunque es cierto que fuera de casa ha faltado ese pasito, ese puntito, pero el equipo está bien y se puede romper la racha en este desplazamiento".



La cómoda situación clasificatoria del equipo no hace que su entrenador se salga del discurso de "tener los pies en el suelo, pero sin renunciar a perder la ilusión y soñar".