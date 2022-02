El Eibar va lanzado a LaLiga Santander Primera. No se asustó a pesar de haber perdido momentáneamente el liderato tras la victoria del Almería, y este domingo batió al Burgos por 2-0 para seguir en el primer puesto en solitario.



Y ello a pesar de la salida atrevida del Burgos, que en los primeros minutos no pareció intimidado por un Eibar con mucha diferencia de puntos en la tabla sobre su rival.



Pero apenas transcurridos tres minutos, un magistral saque de esquina de Ager Aketxe colocó el balón en la cabeza de Blanco Leschuk, que marcó el primer gol, adelantando muy pronto a los armeros.

El partido se ponía de cara para los locales frente a un Burgos, al que apenas le había dado tiempo de entrar en calor. Los visitantes no se arredraron y trataron de lanzarse hacia arriba enseguida.





El Eibar no quiso ceder terreno y el partido entró en un toma y daca, sin un dominador claro del espacio. Iban transcurriendo los minutos y no se acababa de definir el encuentro en favor de uno u otro equipo.El Burgos demostraba que quería puntuar y no perdía la cara al partido.

El Eibar puso una marcha más y en el minuto 25 Corpas la tuvo, pero la defensa burgalesa por medio de Grego Sierra repelió su fuerte disparo en una situación inmejorable.

Los burgaleses luchaban para que el Eibar no se escapara en el marcador.





Dos minutos después Toño García la cruzó de volea, tal y como le venía, tras un centro de Corpas, pero Alfonso Herrero la sacó muy bien con la mano.





Stoichkov, a media vuelta, lo intentó un minuto después, pero su tiro se fue alto. El Eibar quería resolver por la vía rápida, pero el Burgos se defendía con uñas y dientes.





Era muy difícil que el Eibar pudiera mantener ese ritmo por mucho tiempo y tuvo que bajar la presión ofensiva. El Burgos aprovechó para recolocar sus líneas y trató de atacar con más intensidad, aunque no disfrutó de ocasiones claras.





Los locales volvieron a intentarlo en el minuto 42 con un tiro lejano de Blanco Leschuk, que se fue desviado. Cuando ambos equipos estaban a punto de retirarse a los vestuarios, en los últimos segundos del primer período Juanma tuvo la más clara para el Burgos con un tiro lejano que detuvo muy bien Cantero.





El Burgos arrancó fuerte la segunda mitad, con una buena jugada que desvió a saque de esquina Rober Correa en última instancia, frustrando la ofensiva del equipo visitante, que podía haber supuesto el empate. Los castellanos estaban metidos totalmente en el encuentro y no renunciaban a puntuar en campo del líder.





Pero el Eibar es primero en la tabla por algo y en el minuto 57 Corpas de cabeza marcó el segundo en una jugada de estrategia, que se inició tras un saque de falta y con asistencia por parte de Stoichkov. Nuevo gol que llegó tras un balón parado y máximo rendimiento para el Eibar con sus ocasiones.





Mazazo para un Burgos que se había acercado al área armera con más peligro que en la primera mitad. El segundo tanto fue demoledor para el Burgos, que veía escaparse la posibilidad de puntuar de Ipurua.





En el minuto 72 el colegiado anuló un gol de Blanco Leschuk por fuera de juego. El entrenador del Burgos Julián Calero introdujo varios cambios para dar la vuelta al marcador.





Fue en vano, salvo un susto de Ernesto en el minuto 86 y otro de Grego en el descuento, los últimos minutos fueron plácidos para el Eibar que manejó muy bien su ventaja en el marcador para sumar tres nuevos puntos que le acercan más a su objetivo del ascenso.





- Ficha técnica:





2 - Eibar: Cantero, Correa (Chema Rodríguez, m. 89), Venancio, Arbilla, Toño García, Javi Muñoz, Sergio Álvarez, Corpas (Rahmani, m. 85), Aketxe (Atienza, m. 60), Stoichkov (Quique, m.85) y Blanco Leschuk (Sol, m. 89).



0 - Burgos: Herrero, Córdoba, Miguel Rubio (Sául Berjón, m. 64), Grego Sierra, Álvaro Rodríguez (Ernesto, m. 82), Valcarce (Malbasic, m. 74), Unai Elgezabal, Andy, José Matos, Gullermo Fernández (Alegría, m. 74) y Juanma García (Mumo, m. 64).



Goles: 1-0, m. 3. Blanco Leschuk. 2-0, m. 57. Corpas.



Árbitro: Juan Luis Pulido, del Comité de Las Palmas. Amonestó a Valcarce en el minuto 41. En el 75 amonestó a Grego Sierra. En el 87 recibió la cartulina amarilla Rahmani.



Incidencias: en Ipurua se permitió el 85% de aforo por parte de las autoridades sanitarias.Se reunieron un total de 5.135 espectadores y de ellos el diez por ciento, más de 500 aficionados, se desplazaron para animar al Burgos. Domingo de Carnaval, con mucha gente disfrazada en las gradas. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en homenaje al niño Amets Martín, fallecido hace escasos días y perteneciente a la Escuela de Fútbol del Eibar.