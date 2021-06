El Burgos CF todavía no ha sido admitido en LaLiga

Los nuevos accionistas mayoritarios del Burgos han confirmado este viernes que el equipo saldrá a jugar este mes de agosto en la Segunda División del fútbol español tras haberse pagado "todos los atrasos" a la plantilla, pero se deberá trabajar aún en cumplir con "los requisitos" exigidos por la Liga de Fútbol Profesional en lo concerniente a las instalaciones del estadio El Plantío.



Aún faltan por abonar las primas por el ascenso al desconocerse las cantidades que se adeudan a cada jugador, pero han reiterado que lo harán "en los próximos días".



La cabeza visible del nuevo accionariado, Miguel Angel Benavente, ha querido dejar "muy claro" que Antonio Caselli (administrador) no está colaborando, que no hay noticias de él desde el 23 de mayo, fecha en la que se consiguió el ascenso y que ellos desconocen la situación económica real del club, aunque se temen "lo peor", incluso que haya muchas más deudas pendientes de contabilizar.



Los abogados de ese grupo empresarial han insistido en que Yucon está asumiendo la responsabilidad como gestores y accionistas que son con el 83% del capital, así como que trabajan "en un proyecto sólido y duradero".



Han confirmado que a fecha de hoy, el Burgos CF no ha sido admitido en la LFP debido a las deudas que siguen existiendo y algunas cuestiones que se deben mejorar.



Sobre cuestiones técnicas, la intención de los máximos accionistas es que las máquinas comiencen a trabajar el próximo 2 de julio en la renovación del césped, pero también habrá que realizar reformas en lo referente a la iluminación, dimensiones del campo, puertas antipánico o cabinas, y esperan que todo esté "en orden" para que el día 2 de agosto el equipo quede inscrito en la referida competición profesional.