Importante victoria del Burgos CF ante un Huesca (3-1) que no ofreció su mejor versión en el Plantío y que sirve para que los de Julián Calero terminen la duodécima jornada en una décima posición que hace festejar este triunfo de oficio.



El Huesca no mejoró tras una primera mitad en la que no destacó, tampoco encontró amplitud en el campo mientras que el Burgos defendió bien, con un trabajo muy solidario de todo el equipo y aprovechó las oportunidades que tuvo para anotar.



Segunda victoria consecutiva para los de Calero, que escalan posiciones en la tabla y suman ya 16 puntos, mientras que el Huesca no termina de encontrar su mejor juego.



De un fallo defensivo del Burgos vino el primer gol del partido en el que Mateu sacó una falta y Cristian Salvador marcó casi dentro de la portería de Herrero, que poco pudo hacer en esa jugada.



Sin embargo, el gol dio peso al conjunto local, que empezó a llevar el timón del partido y, aunque el conjunto aragonés estuvo bien organizado, pronto recibió el empate con un gol a remate de Valcarce cercano a la media hora de partido.



Los dos equipos se sintieron cómodos en el terreno de juego el último cuarto de hora de la primera parte, sin ocasiones claras, pero donde el conjunto de Julián Calero se mostró ligeramente superior a su rival.



Tras el descanso, Valcarce tomó riendas del partido, convirtiéndose en el referente del equipo local, protagonizando una ocasión que tuvo que ser anulada por el VAR por fuera de juego de su compañero Guillermo.



Pero el buen partido del jugador cedido por el Mallorca fue a más y en una contra del conjunto blanquinegro acabó con un recorte espectacular de Valcarce y con el balón entrando por la escuadra de Andrés, adelantando a los locales. Los dos equipos se sintieron cómodos en el terreno de juego el último cuarto de hora de la primera parte, sin ocasiones claras, pero donde el conjunto de Julián Calero se mostró ligeramente superior a su rival.Tras el descanso, Valcarce tomó riendas del partido, convirtiéndose en el referente del equipo local, protagonizando una ocasión que tuvo que ser anulada por el VAR por fuera de juego de su compañero Guillermo.Pero el buen partido del jugador cedido por el Mallorca fue a más y en una contra del conjunto blanquinegro acabó con un recorte espectacular de Valcarce y con el balón entrando por la escuadra de Andrés, adelantando a los locales.



El Huesca intentó el gol del empate en varias ocasiones, pero no estuvo muy acertado el equipo de Nacho Ambriz mientras que el Burgos evitó que el balón llegara al área con facilidad.



Pasó apuros el Burgos en el descuento, pero, tras un saque de esquina del Huesca fallido, el Burgos montó una contra perfecta en las botas de Mumo que terminó culminado por Álvaro Rodríguez sentenciando el partido.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado







-Ficha técnica:





Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

3-Burgos CF: Herrero, Navarro, Córdoba, Miguel Rubio, Grego Sierra, Alarcón (Matos min 63), Valcarce (Andy min 80), Mumo, Elgezabal (Alvaro Rodríguez min 64), Juanma (Saúl Berjón min 64) y Guillermo (Claudio Medina min 72).





1-SD Huesca: Andrés, Ratiu, Pulido, Miquel, Florian (Gaich min 82), Cristian (Seoane min 61), Mosquera (Escriche min 82), Enzo Lombardo, Nwakali (Juan Carlos min 67) Mateu y Pitta.Goles: 0-1 M.23 Cristian. 1-1 M.28 Valcarce 2-1 M.75: Valcarce. 3-1 M.95: Álvaro Rodríguez.





Árbitro: Amonestó por el conjunto local a Elgezabal (min 12) y Claudio Medina (min 91) y por el visitante a Nwakali (min 7) y Cristian (min 47).





Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 6.227 espectadores.