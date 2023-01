El Deportivo Alavés recuperó este sábado su esencia con un triunfo convincente ante el Burgos por 1-0 gracias a un gol de Abde Rebbach que tardó en llegar en un duelo correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank.



Los vitorianos rompieron la racha de cuatro derrotas consecutivas en LaLiga Smartbank con un duelo sólido cargado de ocasiones para los vascos, que se pudieron ir con un marcador más amplio pero se encontraron con un gran José Antonio Caro, el mejor jugador del plantel burgalés.



El encuentro se vivió con mucho ambiente en las gradas de principio, no solo por la atmósfera que genera siempre la afición albiazul, sino también por el masivo desplazamiento de la afición burgalesa, que tuvo a más de 2.000 fieles en las gradas del coliseo vitoriano.



El choque arrancó con intensidad por parte de los dos equipos con muchos encontronazos en varias disputas, pero fue el Alavés el que llevó la voz cantante en la primera fase con una buena presión que le hacía recuperar la posesión con velocidad.



La primera del partido fue para Miguel de la Fuente en una doble ocasión que obligó a intervenir a José Antonio Caro tras los primeros diez minutos para despejar un disparo seco en un buen pase filtrado de Jon Guridi.



El Burgos se metió atrás y aguantó el empuje del Glorioso, que comenzó a parecerse más al del arranque de la temporada en la intensidad que le metió al partido.



Un nuevo contragolpe local acabó con un nueva conexión entre Guridi y Miguel, pero el delantero pucelano se volvió a encontrar con el guardameta del equipo burgalés, obligado a defender varios saques de esquina, fruto del acecho local.



La mejor ocasión la tuvo Xeber Alkain en el minuto 28 con un zapatazo lejano que salvó el portero visitante con una gran mano que evitó el estreno goleador de la noche en un partido con un color claramente albiazul, pero sin premio para los vascos.



El Burgos respondió a balón parado con un remate de cabeza limpio de Córdoba que envió a saque de esquina Antonio Sivera en una de las pocas llegadas de los blanquinegros, que rondaron poco el área rival, pero lo hicieron siempre con peligro.

La peor noticia para los de Luis García Plaza fue las numerosas cartulinas amarillas que vieron sus jugadores en la primera mitad, que condicionó a la parcela defensiva local.



El larguero evitó el estreno de Jon Guridi. El guipuzcoano remató a la madera con la cabeza en la enésima ocasión de un Alavés que mantuvo la iniciativa en una dinámica primera parte que se cerró sin goles.



La segunda mitad arrancó con similar intensidad de lo que lo hizo el partido, pero el guión no cambió. El Alavés siguió con su dominio aunque no con imprecisiones en los metros finales.



En cambio, los babazorros no dejaron de insistir y los cambios de Luis García Plaza surtieron efecto, pues en uno de los primeros balones que tocó Abde Rebbach llegó el primer gol local.



El canterano alavesista tocó lo justo un balón que puso Salva Sevilla en el área para que se colara por el palo largo del portero del cuadro castellano en el minuto 75.



No bajó el nivel el cuadro vitoriano, que contuvo el intentó de reacción del Burgos, con su amenaza constante en la portería rival.





- Ficha técnica:

1 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Maras, Abqar, Duarte; Sevilla (Balbo, min.92), Benavídez (Moya, min.69); Alkain (Abde, min.69), Guridi (Rober, min.77), Rioja (Javi López, min.92); y Miguel.



0 - Burgos: Caro; Fran García, Córdoba, Grego, Areso (Areso, min.82); Atienza, Mumo (Elgezabal, min.65), Navarro (Valcarce, min.77), Matos (Hernández, min.77); Curro y Mourad (Borja, min.65).



Goles: 1-0, m.75: Abde.



Árbitro: Quintero González (Comité Madrileño). Amonestó al entrenador visitante Calero con tarjeta amarilla (min.51). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Tenaglia (min.3), Sevilla (min.23), Benavídez (min.31), Duarte (min.50) y Balboa (min.94) y a los locales Atienza (min.42), Navarro (min.50), Sierra (min.68), Curro (min.72) y Córdoba (min.86).



Incidencias: Partido correspondiente a duodécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 19.039 espectadores, más de 2.000 del equipo visitante, con todas las entradas vendidas. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Pelé.