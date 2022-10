Burgos CF - CD Mirandés: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

Burgos y Mirandés se enfrentan este próximo domingo en El Plantío en un derbi provincial de máxima expectación, con un lleno casi asegurado en la ribera el Arlanzón, para cruzar dos tendencias opuestas: los locales en puesto de promoción a primera y los mirandeses penúltimos clasificados.

COPE Burgos retransmitirá el partido en directo a través del 837 de onda media, en la radio convencional. Y también se podrá escuchar a través de Internet en cope.es/burgos, la aplicación de COPEpara dispositivos móviles y en las redes sociales deFacebook LiveyTwitch.



Once puntos separan al Burgos del Mirandés cuando ha transcurrido un cuarto de competición, los primeros sin haber perdido ningún partido y no haber recibido un sólo gol, y los segundos con una victoria en diez partidos.





El triunfo del Burgos en Andorra durante la última jornada, le sitúa a un punto de los puestos de ascenso directo, mientras que el Mirandés no pudo confirmar en su feudo ante el Levante (0-1) las buenas sensaciones de anteriores partidos.

"El equipo está muy ilusionado con el derbi porque es uno de los partidos más bonitos que se van a jugar en El Plantío esta temporada", ha afirmado el entrenador del Burgos, Julián Calero, quien ha elogiado al técnico rival, Joseba Etxeberría, quien "ha hecho cosas muy buenas".

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No se fía Calero de la situación del Mirandés, penúltimo clasificado en situación de descenso: "En estos partidos hay que tener cuidado porque no importa la tabla ni los puntos, en los derbis eso no vale", ha avisado.



Será también un duelo de porterías no solo por la imbatibilidad del meta José Antonio Caro (Burgos CF) que acumula 900 minutos sin recibir un gol y está cada vez más cerca de los 1.271 minutos que estuvo Abel Resino (Atlético de Madrid) sin recibir gol en la temporada 1990/91, sino también por el retorno al Plantío de Alfonso Herrero, quién a pesar de tener oferta de renovación con el Burgos decidió irse al Mirandés.



"Pido a nuestra gente que anime al máximo pero siempre desde el respeto y que sea nuestro derbi un ejemplo para el resto de derbis del país", ha apuntado Calero, quién espera que de nuevo el campo luzca lleno como la jornada frente al Alavés.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por su parte, Joseba Etxeberria espera un partido de "máxima exigencia", sin apenas descanso pero en el que "toca ganar" debido al escaso bagaje del equipo esta temporada, una racha muy opuesta a la de los burgaleses, a pesar de que "las sensaciones han sido buenas pero no han dado puntos", ha reflexionado durante la previa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Para Etxeberria la situación del Burgos "no es casualidad" por cómo se han planteado los partidos por parte de Julián Calero esta temporada, ya que sin goles en contra y sin conocer la derrota el equipo local será un rival duro para los mirandeses.









"Aunque el Burgos esté de récord y sea favorito para el derbi, no renunciamos a ganar allí", ha anunciado Etxeberria en lo que sin duda es un auténtico acontecimiento para el deporte de la provincia, lo cual conlleva "una motivación extra" por parte de ambos equipos.





Muchas de las esperanzas del conjunto rojillo están puestas en su delantero Raúl García, máximo goleador de Segunda División junto a Uzuni (Granada) con seis tantos.









Para este partido, Calero espera poder contar con todos, incluido Fran García que no viajó a Andorra por precaución y Grego Sierra que cumplió partido de sanción, y son bajas seguras Andy y Javi Pérez mientras que Etxeberría cuenta con todos sus jugadores.





HORARIO DEL PARTIDO



El partido correspondiente a la undécima jornada de Segunda División entre el Burgos CF y el CD Mirandés se disputará este domingo 16 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio El Plantío. Será dirigido por el colegiado Galech Apezteguía (comité navarro).





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL BURGOS CF - CD MIRANDÉS

La undécima jornada de La Liga SmartBank entre el Burgos CF y el CD Mirandés se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 16 de octubre desde las 18:00 h, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos, la App de COPE para dispositivos móviles, el Facebook Live de COPE Burgos y en el nuevo canal de Twitch de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus, Orange y Jazztel.





POSIBLES ALINEACIONES

Burgos: Caro, Borja González, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Elgezabal, Atienza, Curro, Valcarce, Bermejo y Artola



Mirandés: Alfonso Herrero, Raúl Parra, Álex Martín, Raúl Navas, Salinas, Prados, Oriol Rey, Roberto López, Nico Serrano, Pinchi y Raúl García.



Árbitro: Galech Apezteguía (comité navarro)



Horario 18:30 horas



Estadio Municipal de El Plantío.