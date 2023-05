Burgos CF - Leganés: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos CF recibirá la vista del Leganés este viernes para abrir la jornada 40 de la Liga Smartbank en un partido en el que los de Julián Calero podrían gastar la única bala que les queda para estar en el 'playoff' de ascenso, aunque no dependen de sí mismos sino que primero tienen que ganar y esperar la derrota de Albacete, y los blanquiazules tratarán de conseguir el punto que necesitan para salvarse.



En el caso de los burgaleses hay aún nueve puntos en juego y el conjunto manchego está a ocho, por lo que es prácticamente imposible que la situación se dé. Pero como ha comentado el técnico Julián Calero "mientras haya opciones el equipo luchará", al tiempo que ha reconocido que en lo extradeportivo, "hay otros factores en juego" y para un club como el Burgos CF, es "importante la posición en la que se quede".



"Nos queda un atisbo de vida y tenemos que aprovecharlo y si no es así competir por otras cosas", apuntó Calero quién quiere "disfrutar y hacer disfrutar" a su afición tras una temporada en la que el club ha estado "moviéndose con equipos que tienen circunstancias muy distintas".



Para este encuentro no estará Álex Bermejo, que se resintió en el partido frente al Cartagena ni tampoco Javi Pérez ni Andy, que última su recuperación total aunque Calero le ha descartado prácticamente para lo que resta de temporada.



Por su parte el Leganés viaja a Burgos con el objetivo de conseguir al menos un punto, lo máximo que necesita para sellar su permanencia en la categoría de plata del fútbol español siempre y cuando el Málaga gane todos los partidos que le quedan y teniendo en cuenta que hay otros muchos equipos en la pelea.













A esa situación de comodidad, que no es extrema solo por el goalaverge desfavorable con los malacitanos, ha ayudado en gran parte el triunfo conseguido la jornada previa en el estadio de Butarque contra el Huesca gracias a un gol de penalti de delantero Yacine Qasmi con el tiempo reglamentario cumplido.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ese triunfo supuso además el tercero en cinco partidos desde que se sienta en el banquillo Carlos Martínez como sustituto de Imanol Idialez, por lo que sigue haciendo méritos para, al menos, estar entre los candidatos a dirigir al equipo la próxima campaña.





Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ganar supondría además cobrarse una pequeña venganza de lo acontecido el año pasado en el Municipal de El Plantío, donde el equipo entonces entrenado por Mehdi Nafti fue vapuleado de forma contundente (4-0). Casualmente fue el único de los cinco enfrentamientos previos que no ha acabado con el resultado de empate a cero.





De cara a esta cita volverá a estar disponible, tras varias semanas ausente por lesión, el delantero Juan Muñoz. Con la presencia de uno de los máximos goleadores del equipo se vacía la enfermería si bien se perderán la cita por sanción Yacine Qasmi y Dani Raba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









HORARIO DEL PARTIDO



El partido correspondiente a la cuadragésima jornada de Segunda División entre el Burgos CF y el Leganés se disputará este viernes 12 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio El Plantío. Será dirigido por el colegiado González Esteban (comité vasco).





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL BURGOS CF - LEGANÉS

La cuadragésima jornada de La Liga SmartBank entre el Burgos CF y el Leganés se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este viernes 12 de mayo desde las 20:30 h, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos, la App de COPE para dispositivos móviles, el Facebook Live de COPE Burgos y en el nuevo canal de Twitch de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus, Orange y Jazztel.





Alineaciones probables

Burgos: Caro, Areso, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Navarro, Elgezabal, Atienza, Curro, Artola y Castel.



Leganés: Riesgo; Miramón, Sergio González, Jorge Sáenz, Franquesa; Cissé, Neyou, Fede Vico; Narváez, Arnáiz y Karrikaburu.



Árbitro: González Esteban (comité vasco).



Estadio Municipal de El Plantío



21:00 horas.