Burgos CF - Leganés: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos retoma la competición con un complicado encuentro este domingo frente al Leganés tras recuperar prácticamente a toda la plantilla, superado casi en su totalidad el brote de covid, durante el parón de esta última semana, aunque es un partido que no se ha podido preparar al cien por cien dado los protocolos de la Liga.



Tres puntos que se hacen cuanto menos importantes después de que el Burgos solo haya podido sumar un punto de los últimos nueve jugados, tras las derrotas frente a Valladolid y Girona y el empate contra el Amorebieta, único punto de esta segunda vuelta definitiva para conseguir el objetivo de la salvación.









"No podemos perder el norte y ser fieles a la situación que tenemos", señaló Calero quién quiere "seguir compitiendo en la misma línea" o incluso "mejorar y sumar más puntos".





Hasta el momento el Burgos y el Leganés solamente se han enfrentado en tres ocasiones en segunda división y las tres han resultado empates sin goles, por lo que los de Julián Calero quieren cambiar ese resultado aprovechando la ligera ventaja que tienen con respecto a su rival, tres puntos más en la clasificación que serían muy valiosos.





"El Leganés tiene un elenco de jugadores importantísimo, pero no es una justificación" apuntó Calero quién añadió que "es un equipo hecho para estar arriba" y tras la marcha de Asier Garitano, el equipo "ha modificado mucho su juego" con la llegada de Mehdi Nafti, donde también han conseguido muchos puntos.

El cuadro burgalés no podrá contar el domingo con Grego Sierra, sancionado por acumulación de tarjetas, y Raúl Navarro, por lesión; tampoco estará disponible Claudio Medina, que fue positivo a última hora del pasado jueves.





El resto de jugadores que dieron positivo si podrán tomar parte del partido "con algunas limitaciones" señaló Calero, quién volverá a contar con Fran García de nuevo tras varias semanas de recuperación.

















No estará tampoco el jugador recién incorporado Filip Malbasic que acaba de llegar al equipo y no se ha dado tiempo a inscribirlo, una sorpresa en una plantilla como la del Burgos pues es el primer jugador no nacido en España que se incorpora al equipo burgalés esta temporada y del que esperan "que aporte mucho en la segunda vuelta dada su versatilidad".





El Leganés viaja a Burgos para conseguir tres puntos que podrían ser vitales en el devenir de la temporada toda vez que les permitirían seguir alejándose de la parte baja y al mismo tiempo acercarse a la alta.





Los madrileños, que encadenaron una buena racha de resultados con la llegada de Mehdi Nafti al banquillo, encadenan dos duelos ligueros sin ganar tras caer en Valladolid y empatar contra la Real Sociedad B en casa. Además entre medias fueron eliminados de la Copa del Rey contra el primer equipo del club vasco.





Eso, unido al parón competitivo que se vivió en la categoría el fin de semana previo y a las vacaciones navideñas, provoca que los blanquiazules no sepan lo que es ganar en el año 2022 y haya que remontarse al 18 de diciembre pasado para dar con el último triunfo, en Málaga por 0-2.





Ahora esperan romper la dinámica ante un rival contra el que tienen unos precedentes curiosos. Tres se han dado hasta la fecha, los dos de la 2001-2002 y el de la primera vuelta de esta campaña. Y nunca se ha visto un gol ya que todos ellos terminaron con empate a cero.





Ante la cita, el equipo llega al menos con una buena situación de plantilla, pues solamente cuenta con las bajas de Fede Vico por lesión y de Kenneth Omeruo a estar disputando con Nigeria la Copa África. El resto estarán disponibles incluido Rober Ibáñez, único fichaje invernal hasta la fecha.

















Así las cosas una de las pocas dudas, a priori, es saber quién ocupará la portería ya que ante la Real Sociedad B, Iván Villar fue titular bajo los palos por delante de Asier Riesgo; una situación que se dio por primera vez en un choque liguero desde que Mehdi Nafti se hizo cargo del equipo.





HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de Segunda División entre el Burgos CF y el CD Leganés se disputará este domingo 23 de enero a las 14:00 horas en el Estadio Municipal El Plantío. Será dirigido por el colegiado Ávalos Barrera (comité catalán).





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL BURGOS CF - CD LEGANÉS

La vigésimo cuarta jornada de La Liga SmartBank entre el Burgos CF y el CD Leganés se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 23 de enero desde las 13:30h, a través del 837 de onda media y en el Facebook Live de COPE Burgos.





También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.





POSIBLES ALINEACIONES

Burgos: Caro; Álvaro Rodríguez, Córdoba, Miguel Rubio, Matos, Elgezabal, Ernesto, Mumo, Saúl Berjón, Valvarce, Juanma.



Leganés: Villar o Riesgo; Palencia, Bruno, Sergio González, Javi Hernández; Shibasaki, Recio; Randjelovic, Pardo, Arnáiz; Bautista.



Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán)



Lugar: Estadio Municipal de El Plantío.



Horario: 14.00 horas.