El Burgos CF espera al Huesca para dar comienzo a otra ilusionante temporada en LaLiga Hypermotion

Después de la temporada más igualadas de los últimos años en la categoría de plata del fútbol español, la Segunda división, ahora denominada LaLiga Hypermotion, vuelve a escena con la promesa de emociones fuertes y la presencia de nuevos aspirantes al ascenso que se suman a los que ya había.



Tras sus descensos el pasado curso Valladolid, Espanyol y Elche se presentan como firmes candidatos a emprender el camino de vuelta con proyectos continuistas, al menos en lo que a sus banquillos se refiere. Todos apuestan por los mismos técnicos que ya estaban al frente; Paulo Pezzolano, Luis García y Sebastián Beccacece respectivamente.



El Valladolid, inmerso en una dinámica de "equipo ascensor", ha tenido que decir adiós a jugadores como Gonzalo Plata, Óscar Plano o Roque Mesa. A cambio llegan César de la Hoz (Almería), Raúl Moro (Lazio) o Enzo Boyomo, quien la campaña previa despuntó en la zaga del Albacete.



En el caso del Espanyol nunca antes en su historia había estado tan poco tiempo de forma consecutiva en Primera. Solo dos campañas ha durado el sueño tras subir en la 2020-2021 y ahora tratará de recuperar lo perdido con un plantel que ya no contará con Joselu Mato en punta tras su salida al Real Madrid, pero que no presenta demasiados cambios en tema de altas y bajas.



Por su parte el Elche, que no había tenido una etapa tan larga en la máxima categoría desde la década de los setenta, se refuerza con Miguel San Román (Ponferradina), Álex Martín (Mirandés) y Aleix Febas (Málaga), Mario Gaspar (Watford), Cris Salvador (Huesca), Óscar Plano (Valladolid) y el argentino Nico Castro (Genk). Con ellos, y quienes lleguen hasta el cierre de mercado, espera compensar las numerosas salidas que se han producido en el bloque que dirige el también argentino Sebastián Beccacece.



La nómina de favoritos es sin embargo más amplia, con el Levante y el Eibar un punto por encima por sus pasados recientes en la elite y sus buenas prestaciones el pasado curso. Tanto uno como otro coquetearon por fases con el ascenso directo, si bien acabaron enterrando sus aspiraciones en la promoción al caer ante el Alavés.



El conjunto levantinista, afectado por el límite salarial, tendrá que decir adiós a efectivos importantes como Vicente Iborra, Pepelu, Rober Pier, Son o Roberto Soldado, quien ha anunciado su retirada. En su lugar llegan Sergio Lozano y Dela (Villarreal B), Oriol Rey (Mirandés) u Óscar Clemente (Las Palmas). Menos modificaciones sufrirá el cuadro eibarrés aunque una es muy notable, la decisión de poner el proyecto en manos de Joseba Etxeberria al finalizar la etapa de Gaizka Garitano.



Como ellos, el Albacete también disputó la promoción. Entrenados una campaña más por Rubén Albés, se han desprendido de dos puntales como Boyomo y Jonathan Dubasin (Basilea). Lo ingresado les permitirá apuntalar el equipo y el ejemplo han sido los fichajes de Samuel Sashoua (Tenerife), Agus Medina (Ponferradina), Antonio Pacheco (Villarreal B), Alberto Quiles (Deportivo) y Pedro Benito (UD Sanse).



El Andorra, en su estreno en Segunda, se ganó el respeto de todos sus rivales por practicar un juego vistoso que además le valió para acabar séptimo. El objetivo es ahora dar un paso hacia adelante trayendo a futbolistas que entroncan con la idea de su técnico, Éder Sarabia, como son Álvaro Martín (Real Madrid Castilla), Álex Petxarromán (Athletic), Anderson Arroyo (Liverpool), Dani Martín (Betis), Íker Benito (Osasuna), Julen Lobete (Celta) o Miguel Leal (Villarreal B).



Ese impulso hacia arriba lo consiguió hace no demasiado, con el Cádiz, Álvaro Cervera. Y quiere repetirlo al frente del Real Oviedo después de salvar a los asturianos en la 2022-2023. Incorporaciones como las de Paulino de la Fuente y Romario Ibarra (Pachuca), Alemao (Inter de Porto Alegre), Leo Román (Mallorca) Álex Millán (Villarreal B), Sebas Moyano (Lugo) se mueven en esa línea de convertirse aspirante.



Ambicioso será también el nuevo Cartagena. Víctor Sánchez del Amo, sustituto de Luis Carrión, dispondrá de nombres como Arnau Solá (Almería), Luis Muñoz (Málaga), Lautaro de León (Celta), Juan Carlos Real (Huesca), Gonzalo Verdú (Elche) o Héctor Hevel (Andorra) en busca del que sería el primer ascenso de la historia a la división más alta.



Al igual que en el equipo cartagenero, hay relevo en la banda en el Tenerife. Al fin de la estancia de Luis Miguel Ramis le sigue la irrupción de Asier Garitano. El club ha hecho además un importante esfuerzo para traer a Luismi Cruz (Sevilla), José María Amo (Ponferradina), Fer Medrano (Celta), Tomeu Nadal (Oviedo), Álvaro Romero (Algeciras), Roberto López (Real Sociedad) y Ángel Rodríguez (Mallorca).



Por detrás de los tinerfeños terminaron, con los mismos puntos, el Burgos y el Racing de Santander. Jon Pérez "Bolo" toma el testigo de Julián Calero en los primeros y es novedad al igual que Ander Martín (Real Sociedad), Fer Niño (Villarreal B), Dani Ojeda (Ponferradina), Álex Sancris (Linares) y Edu Espiau (Ponferradina). En el caso de los cántabros aterrizan allí Ivan Morante y Ekain (UD Ibiza) y Lago Junior (Málaga).



Emparejados en la tabla quedaron del mismo modo el Real Zaragoza y el Leganés. El conjunto aragonés pierde a Giuliano Simeone y en las altas ha mirado al mercado francés para importar a Quentin Lecoeuche (Valenciennes) y Gaetan Poussin (Girondins), además de Sergi Enrich (Oviedo), Toni Moya (Alavés), Sinan Bakis (Andorra) y Maikel Mesa (Albacete).



Los leganenses, entrenados ahora por Borja Jiménez, han centrado sus esfuerzos en la vuelta de Jorge Sáenz (Valencia) y Enric Franquesa (Levante); completando el mercado con Artiz Arambarri (Real Sociedad), Diego Conde y Darío Poveda (Getafe) y Julián Chicco (Colón). En cambio dejarán de contar con referentes como Jose Arnáiz (Osasuna), Juan Muñoz (Zeglebie Lubin), Asier Riesgo (retirado) y Kenneth Omeruo (Kasimpasa).



Igualmente sumaron los mismos puntos, 52, el Huesca y el Mirandés. Ziganda emprenderá otro proyecto con los primeros y las caras nuevas de Iván Martos (Almería), Miguel Loureiro (Lugo), Íker Kortajarena (Real Sociedad) y Óscar Sielva (Eibar) más la vuelta de Samuel Obeng.



En el otro bando revolución en la banda, donde Alessio Lisci suple a Jose Etxeberria, y en el campo con los fichajes de Diogo Verdasca (Slask Wroclaw), Luis López (Real Madrid Castilla), Juan María Alcedo (Albacete), Ilyas Chaira y Gabri (Girona), Nikita Iosifov (Villarreal B), Sergio Barcia (Celta B), Diego Moreno (Osasuna), Pablo Tomeo (Huesca) y Alberto Reina (Ceuta).



Al igual que ellos tratarán de mejorar sus prestaciones el Sporting de Gijón y el Villarreal B, los dos últimos que esquivaron el descenso. Los rojiblancos refuerzan su portería con Rubén Yáñez (Málaga) y el filial con Ilias Akhomach y Fabio Blanco (Barcelona Atlètic), con Alti (Andorra) y con Andrés Ferrari (Defensor Sporting).



LaLiga Hypermotion da además la bienvenida a cuatro clubes. El Amorebieta y el Alcorcón asoman después de conseguir el difícil reto de bajar y subir la temporada siguiente. En cuanto a jugadores el equipo vasco apuesta por nombres de la zona como Javi Eraso (Akritas Chlorakas) o Erik Morán (Ponferradina) y les añade a Álvaro Núñez y Álex Carbonell (Barcelona Atlètic), a Manu Hernando (Tondela), a Félix Garreta (Betis) o a Daniel Lasure (Eibar). Los "alfareros", de momento, solo visten de amarillo a Jacobo González (Andorra) y Juan Artola (Athletic).



A ellos se unen en el éxito el Racing de Ferrol y el Eldense, quienes revolucionan sus planteles. Se estrenarán en A Malata nombres como Moi Delgado (Ponferradina), Álvaro Giménez (Cádiz), Sabin Merino (Zaragoza), Julián delmás (Málaga), Chuca (Miedz Legnica), Bernad (Valencia), Íker Losada (Celta), Josep Señé (Lugo) y Nacho Sánchez (Real Unión).



Y al proyecto de la entidad alicantina se unirán Marc Mateu y David Timor (Huesca), Mario da Costa y Younes Lachhab (Recreativo Granada), Íñigo Piña (Real Murcia), Andoni Zubiaurre (Real Sociedad), Marco Doue (Virton), Miguel Marí (Intercity), Arnau Ortiz (Murcia), Iván Chapela (Cádiz), Florin Andone (UD Las Palmas) y Sergio Ortuño (Valladolid).