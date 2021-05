El Burgos CF se deja los 3 puntos en casa del Unionistas de Salamanca

El Burgos CF cayó por la mínima en su visita a Salamanca, en lo que fue su primera derrota en la segunda fase de la competición de los grupos que luchan por el ascenso a Segunda División.

Los blanquinegros se plantaban en el Reina Sofía con varios cambios en el once. La primera mitad fue de los locales que se jugaban gran parte de sus posibilidades para entrar al Play Off de ascenso. El gol unionista llegó pronto, en el minuto 8. De la Nava cabeceó un centro desde la izquierda ante el que Óscar López no pudo hacer nada. Los burgaleses no se encontraban cómodos en el verde y no eran capaces de crear ocasiones de peligro.

Los minutos pasaban y Unionistas buscaba el gol que pusiera tierra de por medio. De la Nava y Nespral lo intentaron sin suerte. En el minuto 40 Leak salvó al equipo con un buen corte cuando Montes encaraba al meta blanquinegro.

Con el comienzo de la segunda mitad, cambió el ritmo del partido. Los locales comenzaron a acusar el cansancio tras el gran desgaste durante el primer tiempo. Julián Calero introdujo cambios y el Burgos se hizo con el control del balón. La entrada de Juanma y Álvaro dio verticalidad al equipo que comenzó a merodear la meta defendida por Serna.

Claudio Medina estuvo a punto de hacer el empate al rematar un gran centro de Juanma, pero el cabezazo se fue rozando el palo. Unionistas retrasó sus líneas para defender el resultado a la vez que buscaba contragolpes. El dominio no se tradujo en goles. Undabarrena lo intentó. Cuando el partido estaba a punto de finalizar Unionistas tuvo el segundo gol. Finalmente, los del Arlanzón no consiguieron el empate.

Durante el partido se llevaron a cabo varios debuts, Ivan Serrano que comenzó el partido de titular y jugó 62 minutos, y el juvenil Santi Miguélez que ingresó en la segunda mitad. Otros menos habituales como el guardameta Óscar López, que no había tenido protagonismo en liga o el joven Iago, también disputaron varios minutos.

El Burgos afrontará la semana que viene el último partido de esta fase ante el filial del Celta en El Plantío.

FICHA TÉCNICA

UNIONISTAS DE SALMANCA C.F.: Serna, Iñigo Muñoz (Carmona, 80’), Mandi Sosa, Mario Gómez, Nespral (Josué, 80’), Cris Montes (Álex Rey, 71’), De la Nava (Aythami, 65’), Jon Rojo, Acosta, Lama (Diego H., 71’), Marín.

BURGOS C.F.: O. López, Leak, R. Navarro (Miguélez, 74’), Cerrajería, Guillermo (Undabarrena, 62’), Piscu (Álvaro R., 62’), Elgezabal, C. Medina, Lobato (Iago, 78’), Mumo; I. Serrano (Juanma, 62’).

GOLES: 1-0 De la Nava (8’).

ÁRBITROS: Manuel García Gómez, asistido por Juan Manuel Sánchez Fernández y Alejandro López Circujano, amonestó a los locales Acosta y Mandi.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 5 de la segunda fase de ascenso disputada en el estadio “Reina Sofía”.