El Burgos CF rectifica y baja los precios de la Copa del Rey ante la presión de la afición

El Burgos Club de Fútbol ha anunciado una rectificación en los precios de las entradas para el histórico partido de octavos de final de la Copa del Rey, que se disputará en El Plantío 34 años después. La decisión llega tras el profundo malestar generado en la afición, manifestado principalmente a través de las redes sociales, que ha provocado que el club dé marcha atrás en su política inicial de precios para facilitar una mayor afluencia de abonados a la cita. El propio presidente del club blanquinegro, Marcelo Figoli, tuvo que salir al paso de las críticas en sus redes sociales.

Un "abuso injustificable" para la afición

El enfado de los seguidores blanquinegros se materializó en un comunicado conjunto emitido por la Federación de Peñas, la Asociación de Pequeños Accionistas y La Hinchada del Arlanzón. En el escrito, los colectivos calificaron la decisión inicial del club como "un abuso injustificable" y anunciaron que, "en estas condiciones", no acudirían al estadio.

Rectificación en dos tiempos

La polémica se desató el pasado martes, cuando el Burgos CF lanzó una promoción para abonados con precios que oscilaban entre los 39 y 59 euros para adultos. La oferta inicial establecía como fecha límite el 5 de enero, es decir, antes de conocer el rival, la fecha y la hora del partido. Horas más tarde, el club realizó una primera corrección, alargando el plazo hasta el 9 de enero, dos días después del sorteo, aunque manteniendo los precios.

Nuevos precios y plazos definitivos

Finalmente, la presión de la masa social ha forzado un ajuste excepcional en los precios. Ahora, los abonados adultos podrán adquirir sus entradas por 43 euros en Tribuna y Lateral y 29 euros en los Fondos y en la Grada de Animación. Estos precios reducidos estarán vigentes hasta el 6 de enero de 2026 a las 23:55h.

Una vez finalizado este plazo, los abonados dispondrán hasta el 9 de enero para comprar sus entradas a un nuevo precio por determinar, liberándose su asiento pasada esa fecha. La venta para el público general comenzará el 10 de enero a las 10:00 horas. El club ha comunicado también que se pondrá en contacto con los abonados que ya habían adquirido sus localidades para devolverles la diferencia del importe.

Desde la entidad han querido subrayar que la decisión responde "al carácter extraordinario del partido y al compromiso del club con su afición" y no supone un cambio en su política general de precios. El objetivo, afirman, es volver a demostrar que El Plantío es "un estadio unido, fuerte y decisivo" en una noche que ya es parte de la historia del club.