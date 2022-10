Burgos celebra el 23 de octubre la IX Carrera 10 km de Cajaviva

La ciudad de Burgos acogerá el próximo domingo 23 de octubre la novena edición de la Carrera 10km de Cajaviva, un evento deportivo que la entidad bancaria organiza en colaboración con el Club de Atletismo Campos de Castilla y que espera alcanzar esta edición el millar de participantes. Tras dos años celebrándose en formato virtual por la pandemia, la cita retoma la presencialidad.





El evento fue presentado hoy en la Sala de Prensa de Cajaviva, y contó con la asistencia del coordinador de la carrera, Benjamín Álvarez, la responsable de comunicación de Cajaviva, Mercedes Rodríguez, así como algunos corredores federados de Burgos, padrinos de la carrera.

Según indicaron, la carrera dará comienzo a las 10.30 horas, y saldrá del Paseo Sierra de Atapuerca, frente al Fórum Evolución. Habrá dos modalidades, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros., En la modalidad de 10 los corredores dispondrán de dos avituallamientos en los kilómetros 5 y 7,5. Las inscripciones están ya abiertas desde hace dos meses, tal y como indicaron los organizadores, y tienen un precio de 10 euros para las categorías mayores, hasta sub.18 y gratuita para el resto de categorías, las destinadas a los más pequeños, como son prebenjamin, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 22 de octubre, 24 horas antes del comienzo de la prueba. En esta inscripción está incluida una bolsa de corredor, con obsequios como vino, morcilla, productos de la Flor Burgalesa, y además recibirán una camiseta conmemorativa del evento.

