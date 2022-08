El Burgos CF cae ante el Osasuna en Tajonar

Osasuna firmó una nueva victoria en un partido igualado ante el Burgos, en el que los locales hicieron valer su calidad para controlar la situación y en el que Pablo Ibáñez sobresalió con un espectacular golazo desde el centro del campo que acompañó con una gran actuación.



Osasuna encaró el primero de los dos últimos partidos amistosos de la pretemporada con la intención de dejar un buen sabor de boca ante su afición a una semana de recibir al Sevilla en El Sadar.



Pablo Ibáñez repitió de inicio en el centro del campo tras su gran choque frente al Feyenoord. Parece que Arrasate confiará este curso en el canterano rojillo como suplente de Lucas Torró, titular indiscutible como ancla del equipo.



Los locales fueron los dominadores durante el primer tiempo. La primera ocasión clara llegó para Torres, quien apareció desde atrás para rematar un centro raso con la mala fortuna de que su disparo fue repelido por Grego Sierra cuando el balón se colaba en la jaula.



Kike Barja intentó sorprender a Caro desde la frontal, pero el guardameta del cuadro burgalés detuvo en dos tiempos.



Osasuna presionaba bien para robar y el Burgos se estiraba de forma óptima, faltando claridad en los metros finales. Bermejo y Artola fueron las principales armas a la hora de causar peligro.



Tras el descanso, Osasuna salió a lo suyo. No dejó respirar a su rival y trató de ejecutar su idea de juego con firmeza y cabeza para abrir el marcador en las instalaciones de Tajonar.



La revelación de la pretemporada rojilla, Ibáñez, recuperó la posesión en el centro del campo y levantó la cabeza. El navarro vio adelantado a Caro y no dudó en patear desde mitad de cancha para introducir el balón en la red sin botar.



Sus compañeros fueron a felicitar al ex de la Mutilvera, ovacionado por el público .Es su segundo gol en dos partidos.



La tuvo el Burgos en el 68. Robó Berjón para avanzar y cruzar la pelota sobre el recién ingresado López-Pinto, que disparó sobre la puerta sin lograr superar a Pérez, tercer portero de Osasuna.



Kike García tuvo una doble ocasión en un par de minutos que el de Motilla del Palancar no supo aprovechar. Fueron en 90 minutos en los que el delantero no estuvo acertado. Los de Arrasate dominaban sin llegar a matar la cita con un segundo tanto que certificara la primera victoria del día.



Barbero fue el único cambio. Los de Pamplona se desplazarán por la tarde a Anduva para enfrentarse al Mirandés con un once completamente nuevo para no cargar las piernas de sus futbolistas.



Fue la cuarta victoria del verano tras la gira por los Países Bajos. Parece que Osasuna llegará con buenas sensaciones al comienzo de Liga.





-Ficha técnica



1 – Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Pablo Ibáñez; Torres, Moncayola, Aimar, Kike Barja (Barbero, m. 76); Kike García.



0 – Burgos: Caro; Navarro (Atienza, m. 46), Córdoba, Elgezabal (Del Cerro, m. 65), Grego (Berjón, m. 46), Fran García (Borja G., m. 46); Valcarce (Pol Bassa, m. 65), Mumo, Andy (López-Pinto, m. 65), Bermejo (Munguia, m. 65); Juan Artola (Serrano, m. 46).



Goles: Ibáñez, 1-0 (m. 57).



Árbitros: Irurtzun Artola, Domínguez Rubio y Parra Górriz.



Incidencias: partido amistoso disputado en Tajonar ante 600 espectadores.