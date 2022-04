Burgos CF - Almería: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos Club de Fútbol, que trata de mantener alguna opción de luchar por la promoción, recibirá en su feudo de El Plantío, uno de los más difíciles de LaLiga SmartBank, al Almería en su lucha por conseguir el ascenso directo a LaLiga Santander.



"Es uno de los rivales más poderosos de la categoría", ha comentado este viernes el entrenador del Burgos, Julián Calero, quien ha recordado que toda la liga "ha estado entre los seis primeros clasificados" lo que a su juicio da una idea de su potencial.



Entre todos los jugadores, Calero ha destacado al nigeriano Sadiq Umar como "la punta del iceberg" del Almería, "un equipo que tiene una gran cantidad y variedad de jugadores".



El encuentro frente al Almería, "es un reto fantástico", además en El Plantío, donde "se ha competido bien" durante toda la temporada, por lo que "es momento de ofrecer un buen nivel de juego y ser valientes" para mantener las opciones de victoria, ha apuntado.



"Recibir al Almería y con El Plantío casi lleno es una buena forma de celebrar la permanencia", ha insistido el técnico blanquinegro quién sigue marcándose objetivos esta temporada entre los que destaca "tener respeto al rival, la profesión y jugar como si hubiera algo en juego".



Para Calero "sería algo extraordinario ganar los cinco partidos que quedan", lo que daría al Burgos la opción de jugar la promoción, pero ha recordado que para una entidad como la burgalesa "no es lo mismo quedar séptimo que decimoctavo".



El Burgos recupera a Saúl Berjón pero es posible que Juanma no llegue al encuentro, tras pasar por un proceso febril que no le ha permitido entrenar con normalidad esta semana.









El Almería, por su parte, tiene la oportunidad de poner más cerca la conquista de una plaza en Primera después de que el pasado lunes lograra frente al Sporting de Gijón una victoria que le permite mantener el 'comodín' de una derrota en lo que resta para el fin de la competición.





El técnico barcelonés, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', sólo tiene las bajas de los lesionados de larga duración Juanjo Nieto e Iván Martos, mientras que Chumi, que ha trabajado ya con el grupo, está a la espera de recibir el alta médica para incorporarse al grupo de un modo definitivo.





Rubi afronta el duelo con el aval de una fortaleza defensiva consolidada como una de sus bazas en esta fase final del campeonato, la que le dan los centrales Srdjan Babic, a una amarilla de la suspensión, y el italo-argentino Rodrigo Ely.

No se esperan cambios en un once pese a que Iñigo Eguaras vuelve tras cumplir, el pasado lunes, el partido de suspensión por la quinta amarilla que vio en Valladolid, aunque con César de la Hoz disponible es el cántabro el que tiene todas las papeletas para seguir siendo el que dé el equilibrio al equipo.





El que podría ser distinto es su acompañante. Ante el Sporting se cayó el portugués Samú Costa y fue Robertone el que ocupó su plaza. El luso podría ocupar su habitual posición, con descanso para el argentino, ya que Puigmal también está a gran nivel y apunta a estar en el once.









HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de Segunda División entre el Burgos CF y el Almería se disputará este sábado 30 de abrila las 20:30 horas en el Estadio Municipal El Plantío. Será dirigido por el colegiado Pulido Santana (Comité de Las Palmas).





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL BURGOS CF - ALMERÍA

La trigésimo octava jornada de La Liga SmartBank entre el Burgos CF y el Almería se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este sábado 30 de abril desde las 20:00h, a través del 837 de onda media y en los canales oficiales de Twitch y Facebook Live de COPE Burgos.





También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Gol, Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.





POSIBLES ALINEACIONES



Burgos: Herrero, Álvaro Rodríguez, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Elgezabal, Andy, Raúl Navarro, Malbasic, Valcarce y Guillermo.



Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa; Ramazani, Puigmal, Portillo y Sadiq Umar.:



Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas)



Campo: El Plantío



Hora: 20:30.