La burgalesa Cristina Gutiérrez, al podio del Dakar 2022

El chileno Francisco ‘Chaleco’ López (EKS-South Racing) certificó este viernes su victoria en el Dakar en la categoría de prototipos ligeros, que también ganó en 2021, y suma su tercer ‘touareg’ tras el obtenido en ‘Side by Side’ en 2019.



Un triunfo que llega a pesar de que no logró ganar ninguna etapa en la 44ª edición del histórico rally, pero en la que a la vez no tuvo rival.



El estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) venció en todas las etapas menos la segunda, donde un fallo en el diferencial le hizo sufrir una penalización de 16 horas, y obtiene el récord de triunfos parciales en el Dakar.



Desde dicho contratiempo fue ‘Chaleco’ López el que se hizo con el liderato de una general que no soltó y del que su compañero, el sueco Sebastian Eriksson, finalizó muy lejos, a 51’28”.



Tercera en la general fue la española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA), sobreponiéndose a los problemas de fiabilidad que fueron una constante para la actual campeona del mundo de la categoría.



Por su parte, el primer equipo 100 por 100 femenino de la historia del Dakar, el FN SPEED TEAM, acabó su participación a pesar de no haber podido salir a la penúltima etapa tras dañar el chasis tras volcar en una duna cortada.