El burgalés Jesús Gómez revalida título de campeón de España de 1.500 en una accidentada final

El burgalés Jesús Gomez revalidó su título de campeón de España de 1.500 metros en una accidentada final que se le puso muy favorable tras el tropiezo del favorito, Ignacio Fontes, que arrastró también a Sergio Paniagua.

Fontes y Paniagua había encabezado la carrera desde la salida, y cuando el primero cambió de ritmo, a dos vueltas del final, se trastabilló, dejándose sobre el suelo todas sus opciones de victoria, así como las de Paniagua.

"El accidente de dos de los favoritos, Fontes y Sergio, ha hecho que la victoria sepa un poco menos porque me gusta competir con los mejores, pero es parte del juego. Hace unos días ni siquiera tenía pensado venir a estos campeonatos y ahora tengo mi tercer título consecutivo", comentó Gómez.

La prueba reina del mediofondo no contaba con dos pesos pesados, Kevin López y Saúl Ordóñez, ni con Mohamed Katir, que comparte el mejor crono español del año (3:36.89) con Fontes, de ahí que éste luciera galones de favorito, con permiso de Jesús Gómez, defensor del título y bronce europeo en Glasgow 2019.

Gómez no había corrido este año un solo 1.500 antes de estos campeonatos, pero con una prometedora marca de 7:50.38 en 3.000 se animó a defender su corona, que revalidó con gran facilidad tras el incidente y una marca de 3:49.32.

Abderrahman El Khayami fue segundo con 3:50.21 y Llorenç Sales tercero con 3:50.63, mientras que Fontes, aunque siguió en carrera, sólo pudo llegar sexto con 3:58.61.

El burgalés se mostró "satisfecho" por la consecución de un título que multiplica sus "ganas de demostrar" lo que vale en el Europeo de Torun (Polonia).

"Me siento satisfecho después de llevarme otro oro a casa; es otro oro que va para mi grupo de entrenamiento, para mi entrenador, para mi familia y los que me rodean", dijo a EFE Jesús Gómez.

El atleta del CD Nike Running reconoció, no obstante, que "no ha sido la mejor de las carreras" para celebrar un Campeonato de España por la caída de dos de sus rivales directos, Ignacio Fontes y Sergio Paniagua.

"Se han caído delante de mí los dos. Yo los he podido sortear y he pasado de forma limpia. Como quedaban dos vueltas escasas, me he ido hacia la victoria. Seguí corriendo con mal sabor de boca, por ver a dos de mis compañeros por el suelo. Pero son lances de carrera. Hoy les ha pasado a ellos y otro día me pasará a mí", comentó el campeón de España.

Jesús Gómez deseó que "alguno de los dos" compartan con él convocatoria para el próximo Europeo.

De cara a esa cita, el burgalés intentará "mejorar" su estado de forma tras un invierno condicionado por sus molestias en el gemelo de la pierna derecha.

"La carrera de ayer fue una toma de contacto, pero fue muy lenta y no pude irme con las sensaciones de saber si estaba bien o mal; he hecho algún entrenamiento bueno en mi casa y creo que podemos llegar bien al Europeo para intentar subirnos al podio", abundó.

En 2019, Jesús Gómez logró el bronce continental en Glasgow, por lo que espera volver a ser uno de los medallistas, siendo consciente, por otra parte, de que "en Europa hay mucho nivel".

"Con la máxima humildad del mundo intentaré plasmar mi estado de forma y quedar lo más arriba posible. Primero, el objetivo es pasar a la final; y en la final darlo todo. Va a ser la última competición en pista cubierta y el preludio de lo que va a ser el entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio. Tengo ganas de poder demostrar lo que valgo en Torun", comentó a EFE el burgalés.