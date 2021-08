El burgalés Jesús Gómez se queda sin la final de 1.500m en los JJOO de Tokio

Adel Mechaal logró la clasificación directa para la final de 1.500 en una semifinal disputada a ritmo brutal que acabó con nuevo récord olímpico del keniano Abel Kipsang (3:31.65), del que fue víctima Jesús Gómez, mientras Ignacio Fontes, en la primera serie, también se ganó el puesto en la final.



La prueba más carismática del atletismo español, que ha dado ya a España tres medallas olímpicas (oro y plata de Fermín Cacho en Barcelona'92 y Atlanta'96; bronce de José Manuel Abascal en Los Ángeles'84), tendrá dos hombres en la pelea por las medallas.



Fontes, sin experiencia en grandes campeonatos, llegaba a Tokio con una gran marca de 3:33.27 y sus 3:36.95 en series le bastaron para acceder a semifinales en la repesca.



Ahora necesitaba acabar entre los cinco primeros para estar en la final, a la que pasaban dos más por tiempos. A Fontes le tocó la primera, lanzada por el keniano Timothy Cheruiyot, a cuya espalda se puso el andaluz.



Cheruiyot no abandonó la punta hasta el esprint final. Fontes entró cuarto en la recta y solo cedió una plaza en el sprint, vigilando por el rabillo del ojo a los de atrás. El quinto puesto, con 3:34.49, le daba un sitio en la final.



Gómez y Mechaal compartieron la segunda con el noruego Jakob Ingebrigtsen. El burgalés, que fue recalificado por haber sido obstruido en la primera ronda, había sido semifinalista en el Mundial de Doha 2019, el catalán cuarto en la final de Londres 2017 y eliminado, en los Juegos de Río 2016, en primera ronda tanto en 1.500 como en 5.000.



Al ritmo marcado por Ingebrigtsen, el burgalés tomó posiciones delanteras mientras Mechaal fue a cola del grupo hasta el último 600. Justo cuando se hundió Gómez, el catalán fue avanzando posiciones para intervenir en el esprint, que gestionó con solvencia para quedar cuarto con 3:32.29, récord personal y clasificado por puestos en una carrera brutal que acabó en nuevo récord olímpico de Kipsang (3:31.65).



Mechaal, que llegó a ser cuarto en un Mundial (Londres 2017), ha vuelto al grupo de trabajo dirigido por Antonio Serrano y parece haber superado una crisis de resultados después de ser cuarto en el Mundial de Londres 2017.



La final masculina de 1.500 se disputará el sábado, penúltimo día de los Juejos, a las 20.40 locales (13.40 hora peninsular española).









Jesús Gómez: "Mis piernas no han podido"



El atleta español Jesús Gómez no puedo obtener pasaporte a la final de los 1.500 metros tras finalizar penúltimo en la segunda semifinal y declaró que sus piernas "no han podido".



"El ritmo era muy alto para mí, eran mejores que yo pero me he vaciado. Mis piernas no han podido", aseguró.



El burgalés, de 30 años, aclaró su estrategia para una carrera que pasa a la historia por ser la más rápida de unos Juegos en una semifinal: "Se ha visto claramente que es así como quería salir, adelante para evitar posibles golpes y que se alargase la carrera".



El keniano Abel Kipsang cruzó la línea de meta en primera posición con un nuevo récord olímpico, 3:31:65. El español intentó seguir el ritmo y cuando se habían corrido 800 metros estaba en posiciones de privilegio, pero al paso de los 1.200 metros ya había caído a la duodécima posición.



Además aseguró sentirse "muy contento de poder haber corrido y de que haya dos españoles en la final". "Es una lástima que no esté en la final pero no me lo he merecido. Ha sido una experiencia inolvidable", añadió.



Gómez se clasificó para esta semifinal después de que los jueces le recalificaran tras verse perjudicado en dos ocasiones durante su serie por dos caídas que le obligaron a bajar el ritmo y finalizar duodécimo: "Lo del otro día no me ha condicionado. Me encontraba bien ahora, pero el ritmo ha sido altísimo".



Los españoles Adel Mechaal e Ignacio Fontes estarán en la final masculina de los 1.500 metros, que se disputará en la pista del Estadio Olímpico de Tokio el próximo sábado 7 de agosto a las 13:40, hora española.