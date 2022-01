El Breogán confirma que San Pablo Burgos es el destino de Paco Olmos

El director general del Río Breogán, Tito Díaz, confirmó este lunes que el destino del entrenador Paco Olmos, que dirigió al club lucense desde el verano, es San Pablo Burgos y se mostró dolido por la salida de un técnico que "nadie conocía" y al que dio "todo su apoyo".



Díaz indicó en una rueda de prensa que el técnico valenciano les comunicó el domingo por la noche "su decisión de abandonar el equipo para irse al Burgos".



"Recibió una oferta y decidió aceptarla. Como dice la ley, abonando una parte de su contrato puede hacerlo. No hay ninguna cláusula, es lo que dice la ley. Nosotros no vamos contra la ley, la respetamos", indicó.



El responsable ejecutivo del Breogán consideró que es "una situación extraña" porque el equipo es la revelación de la Liga Endesa en su regreso a la ACB y marcha séptimo, en puestos que dan acceso a la Copa del Rey.



"Lo normal es que cuando un equipo va mal se cambie el entrenador, no que cuando va bien el entrenador se vaya", comentó el exentrenador y exjugador del Breogán.



Díaz afirmó "nadie de Burgos" se dirigió al club gallego para hablar sobre Paco Olmos, que les trasladó una oferta que en Lugo no podían igualar.



"Burgos no se ha dirigido a nosotros para nada y no sabemos más que lo que estamos diciendo, que nuestro entrenador nos ha comunicado que ha recibido una oferta, según él, deslumbrante, y ha decidido aceptarla. El salario, según nos dijo él, va a estar entre los tres o cuatro entrenadores mejor pagados de la liga. Estamos hablando de cifras astronómicas", dijo.



Preguntado sobre si la rescisión de contrato está cerrada, Díaz respondió que lo estará cuando "la paguen" y afirmó que "parece ser" que se ha despedido ya de la plantilla.



El director general del Breogán recordó que dio la cara por Olmos cuando se reunió con él en julio y le abrió la puerta para regresar a la ACB después de haber dirigido los últimos años en Puerto Rico y México.



"Cómo no va a estar dolido el Breogán. El Breogán apostó por un entrenador que nadie conocía y le dio todo su apoyo, le construyó un equipo inigualable. Con nuestro presupuesto es inimaginable conseguir esto", opinó.



Díaz recordó que la "maniobra de Burgos está dentro de la ley", aunque precisó que "ellos sabrán lo que hacen".





La afición del Breogán estalla contra Paco Olmos por su salida del club La afición del Río Breogán ha estallado contra el técnico Paco Olmos por su salida del club gallego, la revelación de esta temporada en la Liga Endesa, en la que está situado en posiciones que dan acceso a la Copa del Rey.



El club lucense confirmó a última hora del domingo que el preparador valenciano le había comunicado su decisión de dejar la entidad, a la que entrenó desde el pasado verano.



Las redes sociales, principalmente en las respuestas al tuit del Breogán, cargaron contra el entrenador que lideró al equipo en su vuelta a la ACB.



Olmos fue el elegido por el Breogán para suplir a Diego Epifanio tras la consecución del ascenso a la Liga Endesa el pasado verano y llevaba ocho victorias en catorce encuentros, un partido menos que el cuarto, quinto y sexto clasificados.



Algunos aficionados no entienden que en medio de una temporada un entrenador pueda romper su contrato con un equipo para incorporarse a otro de la misma categoría.



Al técnico, que tendrá que compensar económicamente al Breogán al ejecutar la rescisión del contrato, le reprochan que deje "tirado" al club en un dulce momento para firmar por el Hereda San Pablo Burgos, que hace unas semanas había intentado contratarle sin éxito y que está en la zona baja de la tabla.



A falta de confirmación oficial por parte de los burgaleses, que este lunes anunciaron la salida de Salva Maldonado, una parte de los seguidores lucenses ya tienen en mente la fecha en la que regresará Olmos al Pazo dos Deportes con su nuevo equipo, el 3 de abril.