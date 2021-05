Barovero, portero del Burgos CF, sobre ir empate en la prórroga: “Ni explicar lo que se siente a esos límites"

El portero del Burgos CF Marcelo Barovero es consciente de que la ilusión en la ciudad “es muy grande” de cara al partido de este sábado 15 de mayo a las 18:00 horas contra el CD Calahorra en el playoff de ascenso a Segunda División (desde las 17:30h en directo en COPE Burgos, a través del 837 OM, cope.es/burgos, la App de COPE y Facebook Live), aunque asegura que tratarán de que “esa ansiedad que conlleva esta instancia no se traduzca en la cancha y podamos seguir con el nivel que venimos mostrando en el último partido y poder tener la posibilidad de llegar a la final”.





Una oportunidad tan importante como la de volver a la categoría de plata del fútbol español, en un ascenso como el de hace 20 años, dice Barovero que lo toma “con el mayor de los respetos”. “Sabemos que también tenemos la presión de demostrar adentro de la cancha lo que podemos hacer, así que trataremos de mantener el nivel futbolístico que por ahí es lo más difícil, por la carga emotiva que tienen estos partidos”, afirma.

Para un campeón de la Copa Libertadores de Argentina y de la Copa y la Recopa Sudamericana con River Plate, esta cita es bien distinta, aunque el sentimiento puede ser muy parecido, principalmente para la afición. “Es otra experiencia muy linda. Me ha tocado estar en estas situaciones y, en definitiva, es lo que me gusta como a cualquier deportista. Poder estar los últimos meses de la temporada peleando cosas importantes. Así que ojalá que entre todos podamos darle otra alegría más a la gente de la ciudad y dar un pasito hacia el objetivo del ascenso a Segunda División”, recalca.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Consciente de la ventaja que supone en la eliminatoria haber quedado primero de su grupo (en caso de empate tras la prórroga, pasará a la final el Burgos CF sin necesidad de ir a los penaltis), el guardameta no se quiere confiar. “Está claro que tenemos la ventaja del empate pero como arquero no quiero ni explicar lo que se siente al llegar a esos límites, así que espero que desde el primer momento no nos confundamos. Tenemos que ser protagonistas y llevar las riendas del partido. Ojalá que podamos desarrollar todo lo que proponemos normalmente y tengamos una buena actuación el sábado, esperemos que se nos den las cosas bien y poder así transformar el pase a lo que queremos”, sentencia.