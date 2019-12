El Balonmano Burgos no pisa el freno

El UBU San Pablo Balonmano Burgos se plantaba en el Pabellón David Santamaría de Guadalajara sabiendo lo importante que era sumar esta victoria y conociendo todos los resultados de su grupo, ya que el de los cidianos era el último encuentro por disputarse. Con el pinchazo de Oviedo en Santoña apretando la lucha por el tercer puesto en la tabla, los burgaleses saltaron a la cancha a por una victoria que les asegurase una semana más el liderato.

El encuentro arrancó de forma positiva para los intereses de los rojinegros, con una exclusión del local Diego cubillo y un gol de Pablo Cantore para abrir la lata de los visitantes. En los primeros minutos mandaron las defensas. A ambos conjuntos les costó traspasar el muro rival y eso provocaba malas decisiones de tiro en los dos lados del campo. La igualdad era la nota dominante y el marcador no se movía demasiado. Fue justo a la mitad del primer tiempo cuando el Balonmano Burgos se despegó del rival, con un parcial de 0-3 que le colocó con 3-7 (min. 15), lo que provocó el tiempo muerto del técnico alcarreño, Juan José Martínez. Los dos equipos trataron de acelerar el ritmo, lo que llevó a una nueva exclusión local en el 19, una inferioridad que sirvió a los hombres de Nacho González para aumentar su distancia y ponerse con 5-10 (min. 22). Con la maquinaria carburando, los cidianos comenzaron a sentirse a gusto en la cancha y a desarrollar ese juego coral que les caracteriza y que resulta tan difícil de defender para sus rivales, de modo que hasta el portero, Ibrahím, aportó un tanto de puerta a puerta que puso el 8-14 (min. 27). Como un ciclón en los últimos minutos, el UBU San Pablo llegó al descanso con su mayor renta (8-16).

Tras el paso por vestuarios, el juego volvió a ralentizarse en los primeros instantes aunque esto no impidió que los burgaleses aumentaran su renta (10-19), lo que, de nuevo, obligó a los alcarreños a parar el partido. Lento pero seguro, el cuadro cidiano mantuvo su plan durante toda la segunda mitad y no se desvió del camino. A medida que avanzaban los minutos, el bloque visitante se mostraba más seguro y Guadalajara no pudo encontrar la fórmula de frenar las embestidas rivales. De hecho, en el UBU San Pablo anotaron 12 de los 15 integrantes de la plantilla, dato que evidencia los difícil que es parar al cuadro rojinegro. Con un 19-31 se llegó al final. La próxima semana, el Balonmano Burgos recibe en casa a Unión Financiera de Oviedo, el domingo a las 12:00 horas.

DECLARACIONES DE NACHO GONZÁLEZ

El técnico cidiano mostró, nuevamente, su total satisfacción por el resultado: «Un partido más complejo de lo que realmente refleja el marcador. Ellos han intentado hacer su juego con ritmo muy lento en ataque, pero nosotros hemos defendido bien y hemos sido capaces de correr bien el contraataque y de hacer bien las cosas también en ataque estático, donde hemos dado bien la continuidad». «Dos puntos muy importantes que hemos sacado fuera de casa, donde también Guadalajara venía de hacerlo muy bien, así que contentos por el resultado y por seguir en la racha anterior», afirmó González.